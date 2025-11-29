Connect with us

Peste 3,7 km de drumuri din comuna Arieșeni vor fi modernizate și asfaltate. Valoarea investiției

acum 31 de secunde

Peste 3,7 km de drumuri din comuna Arieșeni vor fi modernizate și asfaltate. Primăria comunei Arieșeni a lansat pe 27 noiembrie, în platforma SEAP, o licitație pentru execuția lucrărilor de modernizare a unor drumuri de interes local din comună.

Valoarea totală a investiției este estimată la 4.454.515,36 de lei, fără TVA. 

Potrivit documentației publicată pe SEAP, drumurile care fac obiectul proiectului se află pe raza comunei Arieșeni, și se încadrează ca drumuri de clasă tehnică V.

Drumurile se desfășoară pe o lungime totală de 3.728 m, astfel:

  • Drum comunal DC 255 – tronson 1 – 1.270 m
  • Drum comunal DC 255 – tronson 2 – 1.093 m
  • Ramificație – DC 255 – 136 m
  • Drum comunal DC 275 – 810 m
  • Calea Bisericii – 419 m

Drumurile propuse spre modernizare prevăd căi de acces cu rol multiplu, asigurând accesibilizarea unui liceu, a unui număr multiplu de agenți economici și a unei unități de cult.

Prin implementarea acestui proiect, se asigură legătura la Drumul Național DN 75, precum și la drumurile comunale DC 131 și DC 256.

Indicatori tehnici ai investiției

Drumurile modernizate vor avea o parte carosabilă cu lățimea de 2,75 m. Pe anumite porțiuni sunt propuse acostamente cu lățimea de 0,50 m din piatră spartă pe ambele părți sau doar pe o parte, acostamente de 0,375 m din structura rutieră.

Elemente de scurgere a apelor:

  • Rigolă triunghiulară – L = 697 m;
  • Rigolă de acostament – L = 1.591 m;
  • Rigolă tip scafă – L = 230 m;
  • Dren de fund cu rigolă triunghiulară – L = 865 m;
  • Rigolă carosabilă – L = 17 m.

Lucrări de sprijinire:

  • Fundație adâncită de parapet – L = 199 m;
  • Ziduri de sprijin din beton armat – L = 335 m.

Alte elemente:

  • Podeț din prefabricate noi – 10 buc.;
  • Indicatoare rutiere – 53 buc.;
  • Parapete de protecție (în fundație izolată și bătut în acostament) – L = 1.093 m.
