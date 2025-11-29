Connect with us

Sfântul Andrei: Ce nume se sărbătoresc pe 30 noiembrie. Cui îi poți spune „La mulți ani”

Sfântul Andrei este sărbătorit duminică, 30 noiembrie. Cu această ocazie, cei peste 800.000 de români care poartă numele ocrotitorului României își celebrează ziua de nume.

Sfântul Andrei, „cel întâi chemat” la apostolie, era frate al Sfântului Apostol Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre cei 12 apostoli ai Domnului, fiind amândoi fiii pescarului Iona.

Misiunea de creştinare a neamurilor pe care a avut-o Sfântul Apostol a început după Înălţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, atunci Sfinţii Apostoli au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru propovăduire.

Sfântul Apostol Andrei a avut sfârşit de mucenic, fiind răstignit, la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în forma de X, căreia i s-a spus mai pe urmă „Crucea Sfântului Andrei”.

Sfântul Andrei se bucură la noi în ţară de o cinstire deosebită, fiind considerat Apostolul românilor sau creştinătorul poporului român. Numeroase biserici şi mănăstiri l-au luat ca ocrotitor, prăznuindu-l în fiecare an.

Semnificația numelui

Andrei înseamnă „cel dintâi chemat” la propovăduire, este, conform tradiției, și primul care a adus creștinismul pe meleagurile noastre.

Prenumele de Andrei și Andreea provin de la numele elen „Andreas”, derivat de la cuvântul „andreios”, care înseamnă „bărbătesc, curajos”.

Semnificația numelui Andrei vine din greacă, de la „andros” care înseamnă curaj, eroism, bărbăție, suflet puternic.

Pentru vechii greci, „andros” era esența masculinității, a puterii și totodată a înțelepciunii.  Vezi mai jos cui îi poți transmite pe 30 noiembrie 2025 MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de  SFÂNTUL  ANDREI 2025

Cui îi poți spune „La mulți ani” de Sfântul Andrei

  • Andreea
  • Andra
  • Andrada
  • Andraș
  • Andruș
  • Andruța
  • Andreas
  • Andrias
  • Andries
  • Adi
  • Andi
  • Andu
  • Andru
  • Andreiu
  • Edra
  • Endre
  • Deia
  • Deea

De asemenea, ziua de 30 noiembrie, în care este celebrat Sfântul Andrei, este una bogată în semnificaţii, tradiţii şi obiceiuri.

Printre cele mai cunoscute obiceiuri se numără:

  • Așezarea usturoiului la ferestre și uși
  • Unguerea cu usturoi a vitelor sau a gospodăriilor, tot pentru protecție
  • Aprinderea luminii toată noaptea
  • Obiceiuri pentru aflarea ursitului
