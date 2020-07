Paleontologul Matei Vremir, ”părintele” balaurului bondoc descoperit în Alba, s-a stins din viață

Proiecte cu finanțare europeană în valoare de peste 80 de milioane lei, zeci de străzi modernizate, apă potabilă în localități aparținătoare, parcuri noi, piste de biciclete și transport ecologic sunt doar câteva dintre reperele de evoluție ale municipiului Aiud în ultimii patru ani, evidențiate de către administrația locală.

Reprezentanții Primăriei Aiud – primarul Oana Badea, viceprimarul Lorincz Helga și administratorul public Liviu Florea – au prezentat, luni, raportul de 4 ani de mandat.

”Din 2016 până în prezent, executivul local a atras fonduri europene în valoare de peste 80 de milioane de lei prin 9 proiecte. Au fost reabilitate și modernizate peste 20 de străzi. În prezent se lucrează pentru modernizarea altor 8 străzi. Am construit un pod în Gârbova de Jos. Am edificat adăpostul pentru câini. Se lucrează la extinderea rețelelor de apă și canalizare din Aiud, Aiudul de Sus, Ciumbrud și Sâncrai. Am recepționat, cu 5 luni mai devreme, lucrarea de introducere a apei potabile în Măgina. Cu o finanțare europeană de 10 milioane de euro vom achiziționa autobuze electrice și vom construi piste de biciclete. Spitalul din Aiud nu a avut un computer tomograf niciodată, acum are, iar modernizarea secțiilor este în continuă desfășurare. Vom construi un centru de zi pentru vârstnici printr-un proiect cu finanțare europeană. Suntem pe ultima sută de metri cu contractarea și licitația pentru construirea, de către Compania Naționala de Investiții, a unei baze sportive cu teren sintetic de dimensiuni mari, teren sintetic mic, cu nocturnă, tribune și parcări. Relația cu administrației cu cetățenii se digitalizează printr-un proiect cu finanțare europeană. Suprafața de spații verzi crește prin amenajarea a două noi parcuri. Și enumerarea poate continua. Ideea este că Aiudul se reînnoiește”, a declarat primarul Oana Badea.

Aceasta a amintit și de evenimente culturale organizate sub Înaltul Patronaj al Președintelui României (Tabăra Interetnică de Artă Contemporană sau Expoziția „Imaginile diversității”), evenimente organizate prin excelenta colaborare dintre Fundația Inter-Art și Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”. Aiudul a câștigat premiul Galei Asociației Municipiilor din România privind Promovarea culturală, turistică și sportivă. De asemenea, a semnat acordul de parteneriat cu Consiliul Județean Alba pentru edificarea Centrului Multicultural de Interes Județean la Aiud.

”Avem viziunea unui mic municipiu transilvănean, devenit atracție turistică, cu o bogată istorie culturală bine pusă în valoare, cu un transport public ecologic, cu piste de biciclete, cu spații verzi suficiente pentru cetățeni, cu un șomaj mic sau inexistent și cu cel puțin o bază sportivă modernă. Un municipiu tot mai digitalizat, care să îmbrace încet-încet straie de smart city. Un oraș în care calitatea vieții să atingă standarde europene”, a mai spus Oana Badea.

Administratorul public Liviu Florea a amintit despre proiectele menite să creeze premisele ca Aiudul să devină un oraș SMART: Aiud CityApp (aplicație informatică ce poate fi descărcată, gratuit, pe telefoanele și tabletele inteligente din magazinele Google Play și AppStore, dedicată în principal turiștilor, dar și aiudenilor), Aiud CityAlert (aplicație dedicată sesizării incidentelor), Sistemul de monitorizare și înregistrare video al municipiului, WiFi4EU (sistem inteligent care furnizează internet gratuit în 10 puncte importante ale municipiului Aiud), digitalizarea administrației publice locale în relația cu cetățeanul, platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere, 2 + 3 în derulare, introducerea unui sistem de management al calității în cadrul administrației publice locale, prin intermediul unui proiect european finanțat prin POCA, iluminat public modern (tehnologie LED și telegestiune), transport public ecologic în municipiul Aiud, prin care vor fi achiziționate 16 autobuze electrice ( va fi și un depou nou construit prin proiect, 16 stații de încărcare la bază, încă 4 stații de încărcare autobuze pe traseu, dar și alte 2 stații de încărcare pentru automobile electrice); vor fi modernizate 28 de stații pentru călători; va fi sistem inteligent de E-ticketing și aproximativ 8 km de piste pentru biciclete și un sistem de tip ”bikesharing”, dotat cu 50 biciclete; transparentizarea achizițiilor publice, prin publicarea acestora pe site-ul instituției; dezvoltarea comunicării publice prin crearea unei pagini de Facebook a instituției.

Liviu Florea a mai amintit de două zone de agrement și socializare, cu alei de promenadă, skatepark, cinematograf în aer liber, patinoar, o scenă pentru evenimente în aer liber; un centru de zi pentru persoane vârstnice, o cantină socială și un serviciu de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu; o grădiniță modernizată prin reabilitarea și extinderea mansardei existent; un corp de clădire nou construit pentru o grădiniță existentă, în scopul de a găzdui patru grupe cu program normal; drumuri și trotuare accesibilizate, parcări nou construite, extinderea zonelor verzi.

Contracte PNDL Aiud

Contract în derulare: Lucrările vor fi finalizate în cartier Gheorghe Doja în prima parte a anului 2019

Contracte noi PNDL (4):

Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina – proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului: 1.662.833,83 lei cu TVA / finanțat

Reabilitare sistem rutier şi reţele de utilităţi str. Iazului şi Grădinii din municipiul Aiud: 4.173.903,58 lei cu TVA (în implementare)

Reabilitare Pod peste Valea Aiudului – str. Stadionului municipiul Aiud jud. Alba – proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului: 734.516,79 lei cu TVA / contract semnat și actualizat

Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și Transilvaniei din Municipiul Aiud – proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului: 3.186.463 lei cu TVA / contract semnat și actualizat.

Stadiu proiectelor depuse pentru finanțare europeană și PNDL – Aiud (289.091.255,35 – total valoare lei; 61.902.583,53 total valoare euro)



Program Operațional / Obiectiv Specific / Denumire proiect / Valoarea proiectului (lei) / stadiul proiectului

POR 2014-2020-OS 5.2 – Reconversia si defuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii si municipiul București- Eco agrement Aiud – zone de agrement Avram Iancu si Ecaterina Varga – 5,791,406.31 lei – în implementare

POR 2014-2020-OS 8.3 – Grup vulnerabil: persoane vârstnice; creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Respect pentru bunicii comunității aiudene – 3,626,525.15 lei – în implementare

POCA 2014-2020-OS 2.2 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate; creșterea transparenței, eticii si integrităților în cadrul autorităților si instituțiilor publice – Integritatea – condiție esențială pentru o administrație eficientă – 299,750.39 lei – implementat

POCA 2014-2020-OS 2.1 – Sprijinirea autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calității; introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – Performanță și eficiență în administrație prin implementarea unui management competitiv – 421,895.84 lei – implementat

POR 2014-2020-OS 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud -4.014.415.30 lei – în implementare

POR 2014-2020-OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții – Reabilitare și dotare Colegiu Tehnic Aiud – 15.915.858,86 lei – evaluare

POR 2014-2020-OS 3.1 C – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari – reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud – 11,070,344.03 lei – în implementare

POR 2014-2020-OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă – Transport public ecologic în municipiul Aiud – 45,563,703.72 lei – în implementare

POCA 2014-2020-OS 2.2 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate – Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni – 3,372,190.25 lei – în implementare

POR 2014-2020-OS 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate – reabilitare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud -10,655,591.28 lei – depus

POCA 2014-2020-CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate – Educația – Un pas înainte – 2.682.678,43 lei – în implementare

POR 2014-2020-OS 6.1 – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene – Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”- 187.743.238,12 – în implementare (ider de parteneriat este CJ Alba, iar Municipiul Aiud este partener) – Transalpina de Apuseni