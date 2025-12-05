Elevă a Liceului Teoretic Teiuș, locul I la șah, faza județeană Alba, Olimpiada Sportului Școlar. S-a calificat la etapa națională

O elevă a Liceului Teoretic Teiuș a câștigat primul loca la faza județeană Alba a Olimpiadei Sportului Școlar, secțiunea șah. Aceasta va reprezenta județul la etapa națională.

Damaris Lupu, elevă în clasa a V-a, la Liceul Teoretic Teiuș, Alba, a câștigat Locul I, calificându-se la faza națională care va avea loc în luna ianuarie, au anunțat reprezentanții liceului.

Damaris a avut un parcurs excelent:

6 meciuri jucate;

0 înfrângeri;

victorii în fața unor adversare din clase mai mari

”Un rezultat care arată talent, muncă și determinare!

Mulțumiri speciale antrenorului ei, maestrul Adrian Sechereș, pentru pregătirea de înalt nivel, precum și profesorului coordonator Ștefan Aurelian Hazi pentru implicare și susținere!

Felicitări, Damaris! Suntem mândri de tine și îți dorim mult succes la etapa națională!”, este mesajul reprezentanților liceului.

