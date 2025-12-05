Connect with us

Educație

Elevă a Liceului Teoretic Teiuș, locul I la șah, faza județeană Alba, Olimpiada Sportului Școlar. S-a calificat la etapa națională

Publicat

acum O oră

O elevă a Liceului Teoretic Teiuș a câștigat primul loca la faza județeană Alba a Olimpiadei Sportului Școlar, secțiunea șah. Aceasta va reprezenta județul la etapa națională.

Damaris Lupu, elevă în clasa a V-a, la Liceul Teoretic Teiuș, Alba, a câștigat Locul I, calificându-se la faza națională care va avea loc în luna ianuarie, au anunțat reprezentanții liceului.

Damaris a avut un parcurs excelent:

  • 6 meciuri jucate;
  • 0 înfrângeri;
  • victorii în fața unor adversare din clase mai mari

”Un rezultat care arată talent, muncă și determinare!

Mulțumiri speciale antrenorului ei, maestrul Adrian Sechereș, pentru pregătirea de înalt nivel, precum și profesorului coordonator Ștefan Aurelian Hazi pentru implicare și susținere!

Felicitări, Damaris! Suntem mândri de tine și îți dorim mult succes la etapa națională!”, este mesajul reprezentanților liceului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 18 minute

Incendiu la un tomberon în Alba Iulia, lângă Stadion, cu risc de propagare la autoturisme
Economieacum 21 de minute

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum 36 de minute

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 2 zile

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de minute

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum 36 de minute

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Evenimentacum 23 de ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

haine cumparaturi negru cropp reducerile cropp
Actualitateacum O oră

Te-ai săturat de negru? Explorează alternativele (P)
Evenimentacum 3 ore

Care este culoarea anului 2026. Ce semnificații are și cum a fost aleasă de Institutul Pantone
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Elevă a Liceului Teoretic Teiuș, locul I la șah, faza județeană Alba, Olimpiada Sportului Școlar. S-a calificat la etapa națională
Educațieacum 3 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Mai mult din Educatie