Te-ai săturat de negru? Explorează alternativele (P)

Negrul este un clasic absolut în garderoba bărbaților, potrivit pentru aproape orice ocazie. Cu toate acestea, poate deveni plictisitor – mai ales dacă ai fost fidel stilurilor complet negre pentru o lungă perioadă de timp.

Dacă te chinui să găsești o modalitate de a încorpora culoarea în garderoba ta, consultă sugestiile noastre! O notă de culori noi te va ajuta să-ți împrospătezi look-ul.

Terapie de șoc cu culori

Vrei să te depășești din zona ta de confort? Invită culori îndrăznețe precum roșu, galben și verde deschis în garderoba ta. Este menit să fie îndrăznețe și vizibile! Este ușor să creezi o ținută pentru decembrie bazată pe roșu, alb sau verde închis.

Tricouri de Crăciun plus un hanorac gri simplu cu fermoar? Sună ca o rețetă pentru un look simplu, de zi cu zi, perfect pentru zilele aglomerate de decembrie, când mai avem multe de făcut. Cadourile nu se cumpără de la sine! Și apropo de cadouri, te poți inspira de la cel mai faimos sfânt din lume și poți opta pentru roșu sau diverse nuanțe de vișiniu. Un hanorac roșu are potențialul de a fi un plus de energie pentru lunile reci și întunecate: găsește un stil cu imprimeuri interesante!

Pe lângă stilurile simple, clasice, un hanorac supradimensionat este o opțiune excelentă: confortabil și incredibil de lejer, permițându-ți să te simți confortabil toată ziua.

Vrei să experimentezi cu culori și straturi? Un tricou violet sau albastru deschis va funcționa bine ca o culoare de bază puternică. Îl poți combina cu o cămașă gri sau un hanorac cu nasturi: experimentează diferite combinații pentru a găsi ceea ce te face să te simți cel mai bine.

Sparge tiparele

Moda masculină poate fi destul de conservatoare și permite opțiuni limitate de culori. Uneori este greu să te eliberezi și să încerci ceva nou – dar merită!

Dacă garderoba ta este dominată de pantaloni albaștri și negri, vezi dacă îți plac și alte opțiuni: ce zici de verdele măsliniu? Va arăta grozav în ținute mai ușoare, combinat cu alb, bej sau crem.

Imaginează-ți pantaloni jogger cu buzunare cargo practice, combinați cu un tricou polo alb – sună ca o ținută confortabilă pentru a ieși cu prietenii. Îți place ținuta casual cu o notă vintage? Încearcă blugii maro din bumbac cu picior larg. Vor arăta grozav combinați cu o cămașă cu mânecă lungă cu model, o curea lată cu cataramă mare și cizme gri de iarnă.

Metoda Pașilor Mici

Nu te simți pregătit pentru un pas atât de radical precum a apărea în public într-un tricou alb sau un hanorac bej? Nu forța – în acest caz, este mai bine să te limitezi la culori închise. Griul închis — mai ales dacă vă plac tricotajele melanj — vă va ajuta să renunțați treptat la negru.

De asemenea, puteți testa cum vă simțiți în bleumarin, verde închis sau maro. Verdele sticlă se potrivește de minune cu albul, iar bleumarinul cu albastru deschis.

Pentru a adăuga un strop de culoare ținutelor dvs. fără a cheltui o avere, nu uitați să consultați reducerile Cropp: veți găsi articole grozave la prețuri mici!

