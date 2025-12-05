Connect with us

Eveniment

FOTO: 20 de polițiști de la IPJ Alba au fost avansați în grad, înainte de termen, pentru rezultate profesionale deosebite

Publicat

acum O oră

Ofițeri și agenți de poliție de la IPJ Alba care au avut rezultate profesionale deosebite au fost avansați în grad, înainte de termen.

Decizia a fost luată cu ocazia Zilei Naționale a României, iar vineri, 5 decembrie, aceștia au fost prezentați, în cadrul unei ședințe festive.

Este vorba despre șase ofițeri de poliție și 14 agenți de poliție.

Aceștia au fost avansați în gradul profesional următor, înaintea împlinirii stagiului minim, pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională, transmite IPJ Alba.

foto: IPJ Alba

Ultimele articole pe alba24
