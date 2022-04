Pandemia de COVID-19 în Alba: 30 de noi cazuri depistate după testările de sâmbătă. Lista localităților din care provin cazurile

Gheorghe Flutur a fost ales preşedinte interimar al PNL până la congresul partidului, a decis Biroul Permanent duminică. Prim-vicepreşedintele Lucian Bode a fost şi el ales ca secretar general interimar, după demisia lui Dan Vîlceanu.

Prim-vicepreşedintele PNL, Gheorghe Flutur a fost votat, în cadrul şedinţei Biroului Naţional Politic al PNL, preşedinte interimar al formaţiunii, după demisia lui Florin Cîţu, potrivit unor surse din partid citate de Adevărul. Pentru funcţia de secretar general a fost votat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

Ambele decizii s-au luat în unanimitate.

Consiliul Naţional al PNL se reuneşte, tot azi, la 12:00. Pe ordinea de zi se află un singur punct, convocarea congresului extraordinar pe 10 aprilie, la Sala Palatului, de la ora 11. Moţiunile candidaţilor se depun până miercuri.

Ședința BPN a PNL stabilește data congresului extraordinar

Ședința BPN al PNL a început, duminică la Palatul Parlamentului, liderii liberali urmând să se întrunească, de la ora 12.00 în Consiliul Național pentru a convoca un congres pentru alegerea unei noi conduceri, după ce, sâmbătă, președintele partidului și secretarul general au demisionat.

Ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal a început, duminică, la Palatul Parlamentului.

Premierul Nicolae Ciucă a venit la ședință însoțit de prim-vicepreședintele formațiunii Rareș Bogdan. Liderii PNL nu au dat declarații de presă.

Reuniunea BPN va fi urmată de ședința extraordinară a Consiliului Național al PNL, care se desfășoară tot la Palatul Parlamentului. Consiliul Național va decide convocarea unui congres, probabil pe 10 aprilie.

Sâmbătă, președintele Florin Cîțu și secretarul general Dan Vîlceanu au demisionat din funcții.

„Rolul acestei ședințe era foarte simplu – de a avea o discuție față în față cu colegii cu care am pornit la drum acum un an de zile pentru a da un suflu nou Partidului Național Liberal. Era o șansă pentru a le mulțumi că am lucrat împreună și că au fost și momente bune. (…) Aș fi vrut să îmi prezint, bineînțeles, demisia în fața colegilor mei nu s-a putut, nu au fost acolo, așa că doar am înregistrat-o la partid. În acest moment, am demisionat din funcție. Aș fi vrut o discuție serioasă cu colegii mei. Curajul, cred, le-a lipsit”, a spus Florin Cîțu.

Dan Vîlceanu spune că vrea să plece și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după ce vineri afirma că își dă demisia din funcţia de secretar general al PNL.

Alina Gorghiu: Florin Cîțu nu ar trebui schimbat din funcția de la Senat

Florin Cîțu nu ar trebui schimbat din funcția de președinte al Senatului, după ce a demisionat de la șefia PNL, iar Nicolae Ciucă ar trebui să-și depună candidatura pentru funcția de lider PNL, spune senatorul Alina Gorghiu: „Sigur că voi susține această candidatură”

„Nu văd niciun fel de incompatibilitate între faptul că a demisionat din funcția de președinte al partidului și funcția de Președinte al Senatului. Dar repet, asta e o decizie pe care Florin Cîțu, împreună cu colegii din conducerea partidului, o vor lua în viitorul apropiat.

Va trebui să învățăm din greșeli., va trebui să fim mai puțin impulsivi, să analizăm mai sănătos mai cu înțelepciune, dar eu am convingerea că acest dialog din spatele ușilor din aceste zile va duce la mai multă stabilitate. Evident că era un nivel de agitație destul de ridicat, din moment ce s-a ajuns în acest punct”, declară Alina Gorghiu.

Ea spune că sprijină o eventuală candidatură a premierului Nicolae Ciucă la președinția partidului.

„În general, când ai un premier în funcție ca macelar este și candidatul pentru președinția partidului, având în vedere că funcția acum este vacantă. Deci mă aștept ca Nicolae Ciucă să își depună această candidatură pentru președinția Partidului Național Liberal și sigur că voi susține această candidatură”, conchide Gorghiu.

