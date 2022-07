Părinții femeii ucise de rechin în Egipt, devastați de durere. ”Bagajul era pregătit, s-a dus să facă ultima baie”

Părinții femeii din Suceava, care a murit după ce a fost atacată de rechin în timp ce se afla în vacanță în Egipt, au răbufnit la adresa autorităților. Oamenii spun că au fost anunțați foarte târziu că este vorba despre fiica lor și că au aflat despre situație de la televizor.

”La ora 15:00 am văzut noi prima oară știrea pe TV, dar fără multe date. Că… o româncă. O româncă a pățit așa și așa… a fost atacată de rechini” și nu stiu ce…

După circa o oră „o româncă de 40 de ani”. A dat vârsta. După altă oră, sau jumătate de oră, a venit poliția la ușă. Au cerut date suplimentare aparținătorilor.

Oricum, fiind ultima zi în care ea putea să înoate, vă dați seama, tot bagajul era pregătit, și a făcut ultima baie. Practic a fost ultima baie.

După ce au luat datele polițiștii, tot duminică vorbesc, m-a sunat consulul. M-au avertizat polițiștii că „o să vă sune din Egipt” ambasadorul, consulul, cine o fi…

Și într-adevăr așa a fost. Mi-a confirmat clar că este vorba de fata noastră.

Dacă până atunci stăteam în friguri și… poate e altcineva… Așa, a venit poliția, după aceea și consulul a sunat…” a spus tatăl acesteia, la Digi24.ro.

”Azi trebuia să se întoarcă și ieri, duminică, s-a dus să facă ultimul înot. Am văzut la televizor și mi-a sărit inima din loc! Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte!

Suferea grozav că nu are pe nimeni, că nu o iubește nimeni și a plecat plângând. Așa ne-am despărțit”, a spus mama Roxanei.

Aceasta a avut o presimțire. Spune că a încercat să o contacteze pe Roxana, imediat ce a auzit știrea la televizor.

”Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc. Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge internetul… ce să nu meargă… Joi am vorbit ultima dată cu ea…”

Turista ucisă de rechin în Egipt, o mare iubitoare a mării

Femeia atacată de rechin în Egipt era funcționară la Direcția de Finanțe din Suceava. Era pentru a treia oară când mergea în vacanță în Hurghada, Egipt.

De această dată, tatăl ei își aduce aminte că se gândeau să anuleze, mai ales că Roxana pleca singură şi se simţea stingheră pe aeroport printre familiile cu copii.

Nu a renunțat însă pentru că marea îi plăcea prea mult. De altfel, pe contul ei de Facebook sunt afișate o mulțime de fotografii de la mare. Se pare că era și o amatoare de scufundări și o înotătoare foarte bună.

Problema rechinilor din Egipt, minimalizată de autorități

Periodic, rechinii atacă turiştii în Marea Roşie. Roxana nu a avut nicio şansă în faţa Marelui Alb care, la doar 600 de metri distanţă, mai ucisese o turistă din Austria.

Autoritățile egiptene au încercat să minimizeze incidentul, pentru a nu afecta fluxul de turiști în zonă.

Mai mulți dintre turiștii români sosiți în țară în ultimele zile din Hurghada spun că nu li s-a explicat motivul pentru care nu au mai fost lăsați în apă.

”Ba că e poluată cu motorină, ba că sunt radiații, în fine… s-a încercat un fel de mușamalizare. Telefoanele mai multor persoane care au filmat incidentul cu turista cealaltă, austriacă, au fost luate și filmările realizate au fost șterse, așa am auzit” a spus un turist român aflat în Egipt în aceeași perioadă cu Roxana.

Mai mult, potrivit unor surse citate de presa din România, o fetiță ar fi văzut rechinul înainte de atac dar a fost luată în râs de salvamari, care i-au spus că e doar un delfin.