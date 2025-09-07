Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

Premierul Ilie Bolojan participă începând cu ora 13.00 la la dezbaterile și voturile asupra celor patru moțiuni de cenzură.

Moţiunile de cenzură, semnate fiecare de peste 120 de parlamentari AUR, S.O.S. România, POT şi neafiliaţi, au fost citite, joi, în plenul Parlamentului.

Prin moţiunea de cenzură intitulată „Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România”, parlamentarii Opoziţiei contestă proiectul de lege asumat de Guvern prin care se modifică şi completează unele acte normative şi se stabilesc măsuri în domeniul sănătăţii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News