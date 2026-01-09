Connect with us

Eveniment

Patru drumuri din Alba, ÎNCHISE temporar din cauza viscolului. 49 de utilaje, scoase la deszăpezit în tot județul

Publicat

acum O oră

Patru drumuri din Alba, ÎNCHISE temporar: Autoritățile din Alba informează că circulația rutieră pe autostrăzi, drumurile naționale și drumurile județene din județ se desfășoară în condiții de iarnă.

Reprezentanții Instituției Prefectului au anunțat că pentru menținerea traficului în condiții de siguranță se acționează cu 49 de utilaje.

deszapezire drum zapada

Din cauza viscolirii zăpezii, patru sectoare de drum județean sunt închise temporar circulației, după cum urmează:

  • DJ 106 K, pe tronsonul Daia Română – Vingard, este blocat. Rutele alternative sunt DJ 106 I Cunta – Berghin și DJ 106 K Sebeș – Daia Română.
  • DJ 106 K, pe tronsonul de la intersecția cu DJ 106 I până în localitatea Ohaba, este blocat. Rutele alternative sunt DJ 106 I Cunta – Berghin și DJ 106 K Ohaba – Secășel.
  • DJ 704 K, pe tronsonul Săliștea – Vinerea, este blocat. Ruta alternativă este DJ 704 K (DJ 704, DN 7 Vinerea – Cugir) – DN 7.
  • DJ 704 A, de la postul de transformare din zona Cânepei – Gălbenele, pe porțiunea din fostul drum al Pianului, este blocat. Ruta alternativă este DN 7 – DJ 705 B și DJ 704 A.

Autoritățile monitorizează situația din teren și intervin pentru asigurarea circulației rutiere.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Madalin

    vineri, 09.01.2026 at 11:19

    Intrebarea este dece nu va ocupatii cu dezapezira drumului vingard
    Cunta ohaba vingard ce asteptati sa va rugam frumos sunte platitori de taxe si nu ne creati conditi deoarece nu va pasa

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

ONG-ul ”Prietenii lui Azor” care se ocupă de câinii fără stăpâni din Alba Iulia a câștigat un proiect susținut de Star Assembly
rochii pentru fete reserved
Actualitateacum 25 de minute

Rochii pentru fete Reserved – cum alegi cel mai potrivit model pentru fiica ta? (P)
Evenimentacum 43 de minute

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum 2 zile

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 4 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%
Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 20 de ore

Liberalizarea prețului la gaze, din 1 aprilie 2026: ce se întâmplă cu facturile, cât vor plăti românii și ce pot face consumatorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

rochii pentru fete reserved
Actualitateacum 25 de minute

Rochii pentru fete Reserved – cum alegi cel mai potrivit model pentru fiica ta? (P)
Actualitateacum 5 ore

Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 43 de minute

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Evenimentacum 2 zile

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 3 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie