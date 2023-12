Pe 7 decembrie expiră polițele RCA de la Euroins. Cât va costa acum o asigurare. Schimbări majore la sistemul bonus-malus în 2024

Pe 8 decembrie, expiră poliţele RCA ale românilor la Euroins, care încă mai sunt valabile. Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a publicat pe site-ul instituţiei o atenţionare privind faptul că poliţele de asigurare încheiate de Euroins România încetează de drept începând cu data de 8 decembrie, 7 decembrie fiind ultima zi de valabilitate, cu excepţia contractelor de asigurare de garanţii, care vor înceta la data de 5 februarie 2024.

Peste 800.000 de șoferi încă mai au asigurări auto obligatorii emise de compania intrată în faliment în primăvară.

Astfel, din cele peste 2,7 milioane de poliţe RCA ale companiei falimentare Euroins, care erau în vigoare în momentul retragerii autorizaţiei de funcţionare de către ASF, pe data de 17 martie 2023, circa 31% încă sunt în vigoare şi vor rămâne valabile până pe data de 7 decembrie inclusiv, urmând ca pe 8 decembrie să expire.

„După data de 7 Decembrie 2023 (ultima zi de valabilitate a poliţelor de asigurare încheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA, cu excepţia celor încadrate în clasa de asigurări 15 ñ Garanţii) creditorii de asigurare se pot adresa FGA cu o cerere de plată de restituire primă, Anexa 9 la Norma ASF nr. 24/2019, pentru a solicita restituirea diferenţei de primă pentru perioada rămasă neacoperită.

În cazul poliţelor de asigurare pentru care a operat încetarea de drept, nu mai este necesar un demers suplimentar, în sensul notificării asigurătorului cu privire la încetarea respectivei poliţe de asigurare.

FGA va continua să instrumenteze cereri de deschidere dosar daună primite de la petenţi ai Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare SA, pentru evenimente produse până la data de 07 Decembrie 2023, inclusive“, conform mesajului publicat de FGA pe site-ul instituţiei.

Euroins a rămas fără autorizație în primăvară, când autoritățile au descoperit probleme în dosarele respinse și lipsa fondurilor pentru despăgubiri.

Ce amenzi riscă șoferii care vor fi depistați fără RCA

Șoferii care au încheiate polițe de asigurare cu compania Euroins riscă amenzi între 1000-2000 de lei sau chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Asta dacă după data de 7 decembrie nu vor încheia polițe de asigurare cu o altă companie.

S-a ajuns în această situație după ce Euroins a intrat în insolvență, deși Autoritatea pentru Supravegherea Financiară (ASF) a dat un răgaz șoferilor, de trei luni, șoferilor, valabilitatea polițelor RCA de la Euroins fiind prelungită.

Începând cu 7 decembrie, aceștia vor fi nevoiți să încheie polițe de asigurare cu alte companii, în caz contrar, nu vor mai putea circula pe drumurile publice.

Polițete RCA mai scumpe

Polițele RCA, mai scumpe chiar și cu 80%. Schimbări majore la sistemul banus-malus în 2024. În schimb, cei fără accidente vor beneficia de reduceri.

ASF dă asigurări că prețurile polițelor de asigurare vor fi unele decente.

Categoriile Bonus – Malus

Există opt categorii pentru „bonus”, respectiv opt pentru „malus”.

Categoriile Bonus

Clasa B1 – se percepe o reducere de 5%;

Clasa B2 – se percepe o reducere de 10%;

Clasa B3 – se percepe o reducere de 15%;

Clasa B4 – se percepe o reducere de 20%;

Clasa B5 – se percepe o reducere de 25%;

Clasa B6 – se percepe o reducere de 30%;

Clasa B7 – se percepe o reducere de 40%;

Clasa B8 – se percepe o reducere de 50%.

Categoriile Malus

Clasa M1 – se percepe o majorare de 10%;

Clasa M2 – se percepe o majorare de 20%;

Clasa M3 – se percepe o majorare de 30%;

Clasa M4 – se percepe o majorare de 40%;

Clasa M5 – se percepe o majorare de 50%;

Clasa M6 – se percepe o majorare de 65%;

Clasa M7 – se percepe o majorare de 70%;

Clasa M8 – se percepe o majorare de 80%.

În schimb, dacă un șofer provoacă un accident rutier soldat cu vătămări corporale, el va intra într-o altă categorie.

Un șofer cu o Clasă B8 a plătit în luna februarie a acestui an, înainte de falimentul Euroins, suma de 752 de lei pe an. Acum cea mai bună ofertă e cu 300 de lei mai scumpă, adică peste o mie de lei pe an. Companiile de asigurări au oferte, pentru 6 sau 12 luni. Doar că diferenţa de multe ori este de doar 50 de lei între cele două.

Tarifele polițelor RCA diferă în funcţie de mai multe criterii

Şoferul care va conduce corect în trafic, cu un bonus maxim, va avea un discount de 50%”, a transmis Valentin Ionescu, director ASF, la Observatornews.ro.

Criteriile care pot influența prețul polițelor RCA: judeţul unde este înmatriculată maşina, capacitatea cilindrică, de kilowaţi, vârsta şoferului şi de istoricul de bonus. Astfel, ca o medie, la un şofer care nu are experienţă în relaţia cu asiguratorul, prețul unei polițe este cuprins între 1000 și 2500 de lei.

Şoferii îşi vor putea încheia poliţe RCA la preţuri plafonate până la fanalul acestui an.

