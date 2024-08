Pensie mărită cu 500% după recalculare. O femeie s-a trezit cu o decizie de 10.000 de lei, de la 1.900 de lei: ”Să mi se facă rău”

Pensie mărită cu 500% după recalculare: O femeie care avea pensia 1.900 lei a primit la recalculare 10.284 lei.

La mijloc a fost o greșeală a funcționarilor de la Casa de Pensii, care i-au trecut o altă perioadă de contributivitate.

Acum tot femeia trebuie să facă o nouă cerere pentru a-i fi re-recalculată pensia.

Speriată de majorare și de faptul că dacă încasează o asemenea sumă va trebui să o restituie ulterior, Zoica Gheorghe s-a dus imediat la casa de pensii.

Cazul a fost prezentat pe larg de Stirileprotv.ro, care a discutat cu femeia.

Pensie mărită cu 500% după recalculare

„M-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane – eu când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat.

Băi, primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi” a spus Zoica Gheorghe.

„Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici – 10 ani pe care nu i-am cotizat – care eu nu am avut întrerupere 3.128…

De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284?

A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă” a adăugat ea.

