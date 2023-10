Perechea de salvatori ai Salvamont Alba, Tiberiu și cățelușa Kamura au fost atestați internațional pentru căutare în mediu natural

Tiberiu Krizbai de la Salvamont Alba alături de câinele de salvare Kamura au obținut prima atestare ca echipă de căutare și salvare în mediul natural.

Aceștia au fost atestați la nivel internațional, în cadrul unui eveniment organizat la Rzezow, în Polonia.

Au fost mai multe echipe de salvatori canini din Polonia, Slovacia, Ungaria, Germania, Belgia, Letonia, Estonia, Danemarca și România. În total peste 60 de participanți.

”Weekend-ul acesta, voluntarii CST au participat la Testul Internațional pentru Câini de Salvare organizat de STORAT, sub egida IRO, la Rzezow, în Polonia. Ne-am alăturat altor peste 60 de participanți din Polonia, Slovacia, Ungaria, Germania, Belgia, Letonia, Estonia, Danemarca și România.

Am revăzut prieteni vechi, am legat noi prietenii și ne-am bucurat de această comunitate extraordinară a voluntarilor cu câini de salvare. Am avut parte de evaluări profesioniste ale muncii noastre din partea arbitrilor.

Tiberiu împreună cu Kamura au obținut prima lor atestare ca echipa de căutare și salvare în mediu natural (RH FL V). Oana și Jimmy au obținut și ei prima atestare IRO pentru mantrailing și au reușit chiar să se claseze pe locul I”, au scris reprezentații ONG-ului Câini de Salvare Transilvania.

