Peste 340 de milioane de ambalaje, returnate în martie prin Sistemul Garanție-Returnare. Programul va fi extins în zonele rurale

Peste 340 de milioane de ambalaje au fost returnate în martie prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR).

Cifra este de 348,8 milioane și reprezintă aproximativ 32.100 de tone de PET-uri, sticle și doze de aluminiu care au fost salvate de la a ajunge deșeuri și redirecționate către reciclare.

Infrastructura sistemului s-a dezvoltat semnificativ, cu 192 de noi mașini automate de colectare (RVM-uri) instalate în ultima lună. Aceste aparate facilitează accesul cetățenilor la serviciile de reciclare și contribuie la expansiunea continuă a rețelei naționale de puncte de colectare, notează Mediafax.

Situația din primul trimestru al anului 2025

Datele pentru primul trimestru al anului 2025 arată astfel: peste 190,2 milioane de PET-uri, 88,7 milioane de doze de aluminiu și 69,7 milioane de sticle au fost returnate prin sistem.

„SGR are rezultate foarte bune pentru începutul acestui an, iar în ultima lună am continuat împreună să facem România mai curată. Returnarea ambalajelor se face mai eficient, iar numărul punctelor de colectare nefuncționale este în scădere constantă”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

Județele Mureș și Sălaj se remarcă prin faptul că toate punctele automate de colectare au funcționat fără întrerupere în ultimele patru săptămâni.

De asemenea, județele Vrancea și Botoșani au menținut un nivel ridicat de operativitate, cu doar câteva excepții izolate.

O nouă etapă SGR, în zonele rurale

O nouă etapă a implementării SGR va viza extinderea colectării în zonele rurale. În săptămânile următoare va fi testat un sistem mobil de colectare care va ajunge în comune, inclusiv în sate din zone montane sau din Delta Dunării, oferind astfel acces la servicii de reciclare și pentru locuitorii din aceste zone.

„SGR trebuie să ajungă în fiecare comunitate, fie ea urbană sau rurală. Natura are nevoie de prieteni și în marile orașe, dar și în cele mai îndepărtate cătune”, a adăugat ministrul Fechet.

Noi centre logistice pentru SGR

În viitorul apropiat, județele Bihor și Constanța vor deveni noi centre logistice pentru SGR, prin deschiderea a două centre regionale de numărare și sortare a ambalajelor. Acestea se vor alătura celor deja funcționale în Prahova, Dolj, Bacău, Brașov, Cluj, Ilfov și Timiș.

Din totalul de peste 67.000 de comercianți înregistrați, aproximativ 60% sunt activi în sistem. Ministerul Mediului monitorizează constant gestionarea garanțiilor financiare și menține un dialog pentru remedierea rapidă a eventualelor întârzieri în plățile către comercianți.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Redactia Alba24.ro Citește toate articolele Ofelia Stînan are 20 de ani de experiență în presa locală și regională. A absolvit Facultatea de Ştiințe Politice și Administrative, secția Jurnalism. A intrat în echipa Alba24 din anul 2010. vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News