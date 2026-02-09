Connect with us

Peste 40 de noi contracte de finanțare semnate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Ce sumă ajunge în Alba

acum O oră

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat, luni semnarea a 45 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Unul dintre acestea este pentr un obiectiv din județul Alba.

Valoarea totală a finanțărilor este de 569.752.690,82 de lei.

Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră și a stațiilor de epurare a apelor uzate, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.

”Aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunitățile locale, facilitează accesul cetățenilor la servicii de utilitate publică, stimulează economia și crearea de noi locuri de muncă și contribuie la reducerea disparităților dintre regiuni”, a precizat ministrul.

Pe lista proiectelor cu contracte semnate se află și cel pentru ”Extindere distribuție de gaze naturale cu rețea inteligentă în comuna Unirea, satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, județul Alba”.

Suma alocată acestui contract este de 6.320.400,85 lei.

