Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat duminică că pot apărea și în acest an discontinuități în aprovizionarea cu anumite medicamente la farmacii, însă a subliniat că aceste probleme nu sunt generate de lipsa fondurilor sau a unui cadru legislativ adecvat, ci de dificultăți în procesul de producție.
„Mai apar crize din discontinuități de producție. Există perioade în care producătorul nu alimentează farmaciile pentru o săptămână-două cu anumite medicamente, pentru că nu le are pe stoc.
Nu vreau să spun că nu o să mai avem, pentru că sunt responsabil și înțeleg sistemul cum funcționează. Cine vine să spună că nu o să mai existe discontinuități habar nu are despre ce vorbește”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, duminică, la B1.
Stocurile pot fi temporar epuizate, chiar dacă contractele sunt în vigoare
Alexandru Rogobete a explicat că pot exista situații în care, chiar dacă facturile sunt achitate și contractele sunt în vigoare, anumite medicamente să nu fie disponibile temporar.
„Pot exista perioade de o zi, două, trei în care să nu existe pe stoc sau să nu se producă din diferite motive un medicament”, a precizat acesta, citat de Mediafax.
Ministrul a dat exemplul crizei serului fiziologic, care apărea anual.
„În vara anului trecut am reușit să schimbăm legislația, cu o gândire diferită, și nu a mai existat criza serului fiziologic. Avem acum stocuri suficiente”, a mai spus el.
Potrivit ministrului, dacă vor mai apărea discontinuități în 2026, acestea vor fi generate de producători, „nu din cauză legislativă”.
sursa: mediafax.ro
