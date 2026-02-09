Connect with us

Eveniment

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății

Publicat

acum 23 de secunde

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat duminică că pot apărea și în acest an discontinuități în aprovizionarea cu anumite medicamente la farmacii, însă a subliniat că aceste probleme nu sunt generate de lipsa fondurilor sau a unui cadru legislativ adecvat, ci de dificultăți în procesul de producție.

„Mai apar crize din discontinuități de producție. Există perioade în care producătorul nu alimentează farmaciile pentru o săptămână-două cu anumite medicamente, pentru că nu le are pe stoc.

Nu vreau să spun că nu o să mai avem, pentru că sunt responsabil și înțeleg sistemul cum funcționează. Cine vine să spună că nu o să mai existe discontinuități habar nu are despre ce vorbește”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, duminică, la B1.

Stocurile pot fi temporar epuizate, chiar dacă contractele sunt în vigoare

Alexandru Rogobete a explicat că pot exista situații în care, chiar dacă facturile sunt achitate și contractele sunt în vigoare, anumite medicamente să nu fie disponibile temporar.

„Pot exista perioade de o zi, două, trei în care să nu existe pe stoc sau să nu se producă din diferite motive un medicament”, a precizat acesta, citat de Mediafax.

Ministrul a dat exemplul crizei serului fiziologic, care apărea anual.

„În vara anului trecut am reușit să schimbăm legislația, cu o gândire diferită, și nu a mai existat criza serului fiziologic. Avem acum stocuri suficiente”, a mai spus el.

Potrivit ministrului, dacă vor mai apărea discontinuități în 2026, acestea vor fi generate de producători, „nu din cauză legislativă”.

sursa: mediafax.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de secunde

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
concubina lui kreiner
Evenimentacum 17 minute

Situație rară la Curtea de Apel Alba: Fosta iubită a lui Kreiner este și parte vătămată, dar și inculpată într-un alt dosar penal
Evenimentacum 60 de minute

România lansează un nou instrument european de sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri în creștere. Câți bani se pot lua
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 6 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Administrațieacum 2 zile

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 14 ore

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
portelan
Actualitateacum 19 ore

Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de porțelan din China
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 6 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 4 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum 2 ore

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Evenimentacum 11 ore

Horoscop 9-15 februarie 2026: Ce spun astrele despre ziua de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, pentru fiecare zodie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 13 ore

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 2 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de secunde

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Evenimentacum 3 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Actualitateacum 17 ore

Consultările privind noua lege a salarizării în Educație ar urma să înceapă în martie
Mai mult din Educatie