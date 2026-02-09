Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume

Ziua Internațională a Pizzei spune și povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume. Puține preparate culinare reușesc să unească oameni din culturi, generații și colțuri diferite ale lumii așa cum o face pizza.

În fiecare an, pe 9 februarie, este sărbătorită Ziua Internațională a Pizzei, un omagiu adus uneia dintre cele mai populare și versatile mâncări create vreodată.

De la mesele simple de familie până la restaurante gourmet, pizza a devenit un adevărat limbaj universal al gustului.

Deși este asociată astăzi cu Italia, mai exact cu orașul Napoli, pizza are origini mult mai vechi.

În Antichitate, grecii și romanii preparau turte plate coapte pe piatră, unse cu ulei de măsline și presărate cu ierburi. Acestea pot fi considerate strămoșii pizzei moderne.

Forma pe care o cunoaștem astăzi a apărut în secolul al XVIII-lea, în Napoli, ca hrană simplă pentru clasele sărace. Ingredientele erau puține și accesibile: aluat, roșii, ulei și, mai târziu, mozzarella.

Abia în secolul al XIX-lea pizza a început să fie apreciată și de clasele mai înstărite, devenind un simbol al bucătăriei italiene, transmite Euronews.

Un moment celebru din istoria pizzei este apariția Pizza Margherita, creată în onoarea reginei Margherita a Italiei.

Culorile ingredientelor – roșu (roșii), alb (mozzarella) și verde (busuioc) – au fost interpretate ca o reprezentare a drapelului italian.

Ziua Internațională a Pizzei: De ce este atât de populară?

Succesul pizzei se explică prin simplitatea și adaptabilitatea ei. Este ușor de personalizat, poate fi preparată rapid și se potrivește oricărui gust.

De la rețete clasice la combinații îndrăznețe, pizza s-a reinventat constant, fără să-și piardă esența.

Mai mult decât atât, pizza este asociată cu momente sociale: întâlniri cu prietenii, petreceri, seri relaxate sau mese rapide în familie. Este o mâncare care creează confort și familiaritate.

Aspecte inedite despre pizza

Pizza ascunde o mulțime de curiozități care o fac și mai interesantă:

În Italia, pizza napoletană este protejată oficial și are reguli stricte de preparare, recunoscute de patrimoniul cultural UNESCO.

În lume există mii de variante de pizza, unele dintre ele extrem de neobișnuite, cu ingrediente precum fructe de mare exotice, trufe rare sau chiar foiță de aur.

În Statele Unite, pizza este atât de populară încât există orașe întregi cunoscute pentru stilul lor specific, cum ar fi pizza „deep-dish” din Chicago sau cea foarte subțire din New York.

Există pizzerii care au creat pizze cu prețuri exorbitante, destinate exclusiv experienței culinare de lux.

Pizza este unul dintre cele mai comandate alimente din lume în serile de weekend și în timpul marilor evenimente sportive.

Pizza, între tradiție și modernitate

Deși rețeta de bază este simplă, pizza a devenit un teren de experiment culinar. Astăzi vorbim despre pizza artizanală, pizza vegană, fără gluten sau reinterpretări gourmet, care duc acest preparat dincolo de statutul de mâncare rapidă.

În același timp, pentru mulți oameni, pizza rămâne un simbol al copilăriei, al meselor improvizate și al bucuriei simple de a împărți o felie cu cineva drag.

Ziua Internațională a Pizzei nu este doar o celebrare a unei povești despre tradiție, adaptare și plăcerea de a mânca împreună.

Indiferent de toppinguri sau de stil, pizza continuă să fie una dintre puținele mâncăruri care aduc oamenii la aceeași masă, cu același zâmbet.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News