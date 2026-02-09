Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba

Vacanța „de schi” a început de luni, 9 februarie, pentru elevii din trei județe din țară. Potrivit calendarului, elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud vor avea o săptămână de vacanță, între modulele 3 și 4 de cursuri. Elevii din județul Alba vor intra în vacanța de schi în perioada 23 februarie – 1 martie.

Săptămâna de vacanță mobilă, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Potrivit calendarului, în perioada 16 - 22 februarie vor intra în vacanța de schi elevii din următoarele județe:

Arad;

Argeș;

Bihor;

Brașov;

București;

Buzău;

Călărași;

Caraș-Severin;

Dâmbovița;

Dolj;

Gorj;

Hunedoara;

Ialomița;

Iași;

Ilfov;

Mehedinți;

Olt;

Prahova;

Sălaj;

Teleorman;

Tulcea;

Vâlcea;

De asemenea, în perioada 23 februarie – 1 martie este programată vacanța de schi în județele:

Alba ;

; Bacău;

Botoșani;

Brăila;

Constanța;

Covasna;

Galați;

Giurgiu;

Harghita;

Maramureș;

Mureș;

Neamț;

Satu Mare;

Sibiu;

Suceava;

Vaslui;

Vrancea;

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de cursuri

Modulul 1 - de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

Modulul 2 - de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

Modulul 3 - de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;

Modulul 4 - de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Modulul 5 - de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de vacanță

Vacanța de toamnă - de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă - de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Vacanța de schi (mobilă) - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

Vacanța de primăvară / Paște - de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară - de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

