Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba
Vacanța „de schi” a început de luni, 9 februarie, pentru elevii din trei județe din țară. Potrivit calendarului, elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud vor avea o săptămână de vacanță, între modulele 3 și 4 de cursuri. Elevii din județul Alba vor intra în vacanța de schi în perioada 23 februarie – 1 martie.
Săptămâna de vacanță mobilă, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.
Potrivit calendarului, în perioada 16 - 22 februarie vor intra în vacanța de schi elevii din următoarele județe:
- Arad;
- Argeș;
- Bihor;
- Brașov;
- București;
- Buzău;
- Călărași;
- Caraș-Severin;
- Dâmbovița;
- Dolj;
- Gorj;
- Hunedoara;
- Ialomița;
- Iași;
- Ilfov;
- Mehedinți;
- Olt;
- Prahova;
- Sălaj;
- Teleorman;
- Tulcea;
- Vâlcea;
De asemenea, în perioada 23 februarie – 1 martie este programată vacanța de schi în județele:
- Alba;
- Bacău;
- Botoșani;
- Brăila;
- Constanța;
- Covasna;
- Galați;
- Giurgiu;
- Harghita;
- Maramureș;
- Mureș;
- Neamț;
- Satu Mare;
- Sibiu;
- Suceava;
- Vaslui;
- Vrancea;
Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de cursuri
- Modulul 1 - de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;
- Modulul 2 - de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;
- Modulul 3 - de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;
- Modulul 4 - de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
- Modulul 5 - de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;
Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de vacanță
- Vacanța de toamnă - de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;
- Vacanța de iarnă - de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;
- Vacanța de schi (mobilă) - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;
- Vacanța de primăvară / Paște - de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;
- Vacanța de vară - de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
