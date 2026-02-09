Connect with us

Educație

Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba

Publicat

acum 2 ore

Vacanța „de schi” a început de luni, 9 februarie, pentru elevii din trei județe din țară. Potrivit calendarului, elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud vor avea o săptămână de vacanță, între modulele 3 și 4 de cursuri. Elevii din județul Alba vor intra în vacanța de schi în perioada 23 februarie – 1 martie. 

Săptămâna de vacanță mobilă, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Potrivit calendarului, în perioada 16 - 22 februarie vor intra în vacanța de schi elevii din următoarele județe:

  • Arad;
  • Argeș;
  • Bihor;
  • Brașov;
  • București;
  • Buzău;
  • Călărași;
  • Caraș-Severin;
  • Dâmbovița;
  • Dolj;
  • Gorj;
  • Hunedoara;
  • Ialomița;
  • Iași;
  • Ilfov;
  • Mehedinți;
  • Olt;
  • Prahova;
  • Sălaj;
  • Teleorman;
  • Tulcea;
  • Vâlcea;

De asemenea, în perioada 23 februarie – 1 martie este programată vacanța de schi în județele:

  • Alba;
  • Bacău;
  • Botoșani;
  • Brăila;
  • Constanța;
  • Covasna;
  • Galați;
  • Giurgiu;
  • Harghita;
  • Maramureș;
  • Mureș;
  • Neamț;
  • Satu Mare;
  • Sibiu;
  • Suceava;
  • Vaslui;
  • Vrancea;

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de cursuri

  • Modulul 1 - de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;
  • Modulul 2 - de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;
  • Modulul 3 - de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;
  • Modulul 4 - de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
  • Modulul 5 - de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de vacanță

  • Vacanța de toamnă - de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;
  • Vacanța de iarnă - de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;
  • Vacanța de schi (mobilă) - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;
  • Vacanța de primăvară / Paște - de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;
  • Vacanța de vară - de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
