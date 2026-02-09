9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Această zi este un prilej de a aduce în prim-plan una dintre cele mai vechi și mai importante profesii medicale. Deși pentru mulți oameni vizita la stomatolog este asociată cu teamă sau disconfort, rolul acestei meserii în menținerea sănătății generale este fundamental.

Grija pentru sănătatea dinților nu este un fenomen modern. Dovezi arheologice arată că, încă din antichitate, oamenii încercau să trateze durerile dentare folosind instrumente rudimentare și remedii naturale.

În Egiptul Antic, papirusurile medicale menționau afecțiuni ale cavității bucale, iar în Mesopotamia se credea că durerile de dinți erau provocate de „viermi dentari”, o explicație mitologică pentru infecții.

În Evul Mediu, tratamentele dentare erau adesea realizate de bărbieri sau tămăduitori, extracțiile fiind cea mai frecventă soluție.

Abia în secolele XVII–XVIII stomatologia începe să se contureze ca o disciplină medicală distinctă.

Un moment esențial îl reprezintă activitatea lui Pierre Fauchard, considerat „părintele stomatologiei moderne”, care a pus bazele tratamentelor dentare științifice și ale igienei orale.

Data de 9 februarie este asociată cu Sfânta Apollonia, martir creștin din secolul al III-lea, considerată protectoarea celor care suferă de dureri de dinți și a stomatologilor.

Tradiția a fost preluată în multe țări, iar ziua a devenit un simbol al recunoașterii acestei profesii medicale.

Stomatologia modernă este departe de imaginea dureroasă din trecut. Astăzi, medicii stomatologi folosesc tehnologii avansate, de la radiografii digitale și tratamente minim invazive, până la implanturi dentare și proceduri estetice complexe.

Accentul nu mai cade doar pe tratarea durerii, ci pe prevenție, educație și menținerea sănătății pe termen lung.

Această evoluție a transformat stomatologul într-un partener esențial al pacientului, nu doar într-un „reparator” al dinților afectați.

De ce este importantă stomatologia?

Sănătatea orală este strâns legată de sănătatea generală. Afecțiunile dentare netratate pot duce la infecții, probleme digestive și chiar la boli cardiovasculare.

În plus, dantura influențează vorbirea, alimentația, încrederea în sine și calitatea vieții.

Prin controale regulate și tratamente preventive, stomatologia contribuie la reducerea durerii, la prevenirea complicațiilor și la menținerea unui echilibru general al organismului.

Ziua Internațională a Stomatologului este și un moment de recunoaștere a efortului, responsabilității și dedicării pe care această profesie le presupune. S

tomatologii lucrează într-un domeniu care cere precizie, empatie, pregătire continuă și o mare capacitate de adaptare la noile tehnologii.

Pe 9 februarie, celebrăm nu doar o profesie, ci o contribuție esențială la sănătatea și bunăstarea fiecăruia dintre noi.

