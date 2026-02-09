Connect with us

Eveniment

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate

Publicat

acum 2 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Această zi este un prilej de a aduce în prim-plan una dintre cele mai vechi și mai importante profesii medicale. Deși pentru mulți oameni vizita la stomatolog este asociată cu teamă sau disconfort, rolul acestei meserii în menținerea sănătății generale este fundamental.

Grija pentru sănătatea dinților nu este un fenomen modern. Dovezi arheologice arată că, încă din antichitate, oamenii încercau să trateze durerile dentare folosind instrumente rudimentare și remedii naturale.

În Egiptul Antic, papirusurile medicale menționau afecțiuni ale cavității bucale, iar în Mesopotamia se credea că durerile de dinți erau provocate de „viermi dentari”, o explicație mitologică pentru infecții.

În Evul Mediu, tratamentele dentare erau adesea realizate de bărbieri sau tămăduitori, extracțiile fiind cea mai frecventă soluție.

Abia în secolele XVII–XVIII stomatologia începe să se contureze ca o disciplină medicală distinctă.

Un moment esențial îl reprezintă activitatea lui Pierre Fauchard, considerat „părintele stomatologiei moderne”, care a pus bazele tratamentelor dentare științifice și ale igienei orale.

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului

Data de 9 februarie este asociată cu Sfânta Apollonia, martir creștin din secolul al III-lea, considerată protectoarea celor care suferă de dureri de dinți și a stomatologilor.

Tradiția a fost preluată în multe țări, iar ziua a devenit un simbol al recunoașterii acestei profesii medicale.

Stomatologia modernă este departe de imaginea dureroasă din trecut. Astăzi, medicii stomatologi folosesc tehnologii avansate, de la radiografii digitale și tratamente minim invazive, până la implanturi dentare și proceduri estetice complexe.

Accentul nu mai cade doar pe tratarea durerii, ci pe prevenție, educație și menținerea sănătății pe termen lung.

Această evoluție a transformat stomatologul într-un partener esențial al pacientului, nu doar într-un „reparator” al dinților afectați.

De ce este importantă stomatologia?

Sănătatea orală este strâns legată de sănătatea generală. Afecțiunile dentare netratate pot duce la infecții, probleme digestive și chiar la boli cardiovasculare.

În plus, dantura influențează vorbirea, alimentația, încrederea în sine și calitatea vieții.

Prin controale regulate și tratamente preventive, stomatologia contribuie la reducerea durerii, la prevenirea complicațiilor și la menținerea unui echilibru general al organismului.

Ziua Internațională a Stomatologului este și un moment de recunoaștere a efortului, responsabilității și dedicării pe care această profesie le presupune. S

tomatologii lucrează într-un domeniu care cere precizie, empatie, pregătire continuă și o mare capacitate de adaptare la noile tehnologii.

Pe 9 februarie, celebrăm nu doar o profesie, ci o contribuție esențială la sănătatea și bunăstarea fiecăruia dintre noi.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

anunt licitatie cupru min sa abrud
Abrudacum 30 de minute

Societatea CUPRU MIN S.A. organizează licitație deschisă pentru achiziția: BILE DIN OȚEL FORJAT SAU ROLUIT
Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum O oră

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Evenimentacum 2 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 6 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Administrațieacum 2 zile

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 13 ore

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
portelan
Actualitateacum 18 ore

Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de porțelan din China
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 6 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 4 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum O oră

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Evenimentacum 10 ore

Horoscop 9-15 februarie 2026: Ce spun astrele despre ziua de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, pentru fiecare zodie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 12 ore

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum o zi

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Evenimentacum 2 zile

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 ore

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Actualitateacum 16 ore

Consultările privind noua lege a salarizării în Educație ar urma să înceapă în martie
Mai mult din Educatie