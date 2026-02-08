Connect with us

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe telefon, atunci când pleci de acasă: De cele mai multe ori, când plecăm de acasă, ne asigurăm că am încuiat ușa, că avem cheile și telefonul, dar uităm un detaliu aparent minor: Wi-Fi-ul și Bluetooth-ul rămase pornite.

Deși par inofensive, aceste funcții pot avea consecințe reale asupra securității, autonomiei bateriei și chiar a confidențialității noastre digitale.

Atunci când Wi-Fi-ul este activ, telefonul caută constant rețele disponibile pentru a se conecta automat. În acest proces, dispozitivul „anunță” prezența sa, trimițând semnale care pot fi interceptate.

În spații publice, precum gări, centre comerciale sau cafenele, acest lucru îl face vulnerabil la rețele false sau nesigure, create special pentru a imita conexiuni legitime.

Odată conectat, telefonul poate deveni o poartă deschisă pentru furtul de date, parole sau informații personale, potrivit Norton.

Bluetooth-ul funcționează într-un mod similar. Când este activ permanent, telefonul rămâne vizibil pentru alte dispozitive din apropiere.

Deși pare puțin probabil, există situații în care atacatori pot exploata conexiuni Bluetooth nesecurizate pentru a trimite fișiere nedorite, a accesa anumite funcții ale telefonului sau, în cazuri rare, a prelua controlul asupra acestuia.

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil

Riscul crește mai ales în locuri aglomerate, unde numărul dispozitivelor din jur este foarte mare.

Un alt motiv important ține de consumul de baterie. Atât Wi-Fi-ul, cât și Bluetooth-ul folosesc energie chiar și atunci când nu sunt conectate activ la o rețea sau la un dispozitiv.

Telefonul scanează în permanență mediul înconjurător, iar acest lucru poate duce la descărcarea mai rapidă a bateriei, exact atunci când ai nevoie de ea pe parcursul zilei.

Vezi și: Cum poți avea acces la Wi-Fi gratuit de la hotspoturi publice în UE. Aplicația care te conecteză la internet în toată Europa

Există și o componentă legată de confidențialitate. Prin intermediul semnalelor Wi-Fi și Bluetooth, locația unui telefon poate fi aproximată, iar mișcările utilizatorului pot fi urmărite indirect, mai ales în zonele urbane dense.

Deși acest lucru este folosit în mod legitim de unele aplicații sau sisteme de navigație, lăsarea permanentă a acestor funcții active oferă mai multe informații decât este necesar.

Dezactivarea Wi-Fi-ului și Bluetooth-ului atunci când pleci de acasă nu înseamnă renunțarea definitivă la ele, ci folosirea lor conștientă.

Le poți activa rapid atunci când ai nevoie, într-un mediu sigur, și le poți opri din nou când nu mai sunt utile.

Este un gest simplu, care durează câteva secunde, dar care contribuie la o experiență mai sigură, mai eficientă și mai responsabilă de utilizare a telefonului.

Într-o lume în care telefonul mobil a devenit o extensie a vieții personale, micile obiceiuri fac diferența. Oprirea Wi-Fi-ului și Bluetooth-ului la plecarea de acasă este unul dintre acele gesturi discrete care îți protejează datele, bateria și liniștea.

