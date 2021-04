Pod provizoriu, la Răchita. Lucrările sunt necesare pentru demolarea vechiului pod afectat de inundații și construirea unuia nou

La mai bine de un an de la debutul pandemiei, în Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza din Abrud situația e disperată. În lipsa dotărilor, medicii au improvizat o instalație de oxigen pentru a salva viețile bolnavilor de Covid.

Mai exact, au fost date găuri în pereții spitalului pentru a trage oxigenul de la tuburi aflate în exteriorul clădirii direct în saloanele pacienților. Cu ajutorul instalației rudimentare, medicii au reușit performanța de a avea extrem de puține decese. Din peste 700 de pacienți Covid internați în spital în ultimul an, au murit doar șapte.

Spitalul Orășenesc din Abrud are 85 de locuri, 30 fiind rezervate pentru bolnavii de Covid-19. Unitatea medicală nu dispune de secție ATI, iar pentru a ajuta pacienții cu forme medii sau mai grave, medicii au improvizat o instalație de oxigen.

„Am încercat să aducem un surplus față de necesarul de oxigen dat de concentratoare, am montat niște tuburi de oxigen în afara clădirii și prin niște tuburi am tras oxigenul în saloanele unde sunt pacienții. În funcție de necesarul de oxigen a fiecărui pacient.

Am avut pacienți care au necesitat 8 tuburi, alții au 2 tuburi pe zi. Avem 4 persoane nominalizate din muncitorii spitalului care sunt agreați să schimbe tuburile de oxigen și să monteze acele reductoare pe care le vedeți montate pe tuburi. Ei vin și ziua și noaptea, la orice oră îi solicităm, în decurs de maxim 10 minute sunt aici și schimbă tubul. Sunt planificați și lucrează în ture.

Au fost cei de la ISU în control și au considerat că sunt corespunzătoare normelor actuale de siguranță”, a spus medicul Horea Presecan de la Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza din Abrud, la PrimaTV.

Potrivit acestuia, ideea a pornit de la lipsa de oxigen a spitalului, după ce unitatea medicală a fost nominalizată ca spital suport pentru pacienții Covid.

„Ne-am dat seama că de la formele ușoare care au venit la început, încet-încet formele au devenit medii sau mai grave și aveau tot mai mulți nevoie de oxigen. Neavînd altă posibilitate de a ajuta pacienții, ne-am amintit că în trecutul spitalului așa se dădea oxigen la sălile de operații și am reinventat această metodă.

Am ajutat mulți pacienți, nu toți au nevoie de necesar major de oxigen, dar din cei internați, 600-700 pe care i-am avut, cel puțin 100-150 au avut nevoie de oxigen suplimentar și a fost singura posibilitate de a-i ajuta și de a-i menține în viață până ajung într-o secție de terapie intensivă”, a mai precizat medicul.

Managerul spitalului: „Am făcut solicitări de o stație de oxigen, nu s-au realizat de 4 ani de zile”

„Nu am zis niciodată că nu facem, că nu putem, deși câteodată și ei erau obosiți, și eu la fel. Mai mult am stat aici, o perioada lungă… n-am găsit altă soluție urgentă, pentru că nu aveam timp de pierdut. Avem concentratoare de oxigen trimise tot de ISU, dar nu erau suficiente și vorbind cu partea medicală spuneau haideți să punem în exterior o butelie protejată și așa am ajuns la 6 – 7 butelii de oxigen.

La început veneau cazuri ușoare și apoi cazuri medii și nu am avut altă soluție, am făcut solicitări de o stație de oxigen, nu s-au realizat de 4 ani de zile fac solicitări. Este o firmă care ne ajută, ne-a făcut și sponsorizare, domnul vine, le încarcă”, a explicat managerul Spitalului Alexandru Borza, Anca Ioana Nicoleta.

