Polițistul de la Serviciul de Pașapoarte Alba, acuzat că și-a violat fiul, ACHITAT de Curtea de Apel Alba Iulia: ”Fapta nu există”

Polițistul de la Serviciul de Pașapoarte Alba, Aurelian Mircea Muntean, a fost achitat de acuzația că și-ar fi violat fiul, după 3 ani de procese. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia și este definitivă.

Solutia pe scurt:

I.În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelul formulat de inculpatul împotriva Sentinţei Penale nr. 234/30.05.2024 pronunțată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul penal nr. 2735/176/2022*.

Desfiinţează în integralitate sentinţa penală atacată, şi procedând la o nouă soluționare a cauzei:

În temeiul art. 396 alin. 5 Cod pr. penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr. pen. achită pe inculpatul (..), sub aspectul săvârșirii infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată – de viol, prev. de art. 218 alin.1 ?i alin.3 lit. a, b ?i c C. pen., cu reţinerea art. 5 C. pen., întrucât fapta nu există.

Constată că inculpatul a fost supus în prezenta cauză următoarelor măsuri preventive privative de libertate: reținere pe o durată de 24 ore din 23.03.2022 ora 16:10 până la 24.03.2022, ora 16:10 – dispusă prin ordonanţa procurorului din 23.03.2022, arest preventiv pe perioada 24.03.2022 până la data de 30.06.2022 şi arest a domiciliu pe perioada 01.07.2022 până la data de 27.08.2022.

Ia act că în interesul persoanei vătămate minore nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză nici reprezentantul său legal, și nici procurorul în conformitate cu dispozi?iile art. 19 alin. 3 Cod pr. penală raportat la art. 20 Cod pr. penală.

În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală, cameră preliminară și a soluționării cauzei în primă instanță rămân în sarcina acestuia. *

II. În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen. respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și persoana vătămată M.D.A prin reprezentant legal M.M.V împotriva Sentinţei Penale nr.234/30.05.2024 pronunțată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul penal nr. 2735/176/2022*.

În baza art. 275 alin. 2 Cod pr. pen. obligă persoana vătămată M.D.A prin reprezentant legal M.M.V la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansare de stat în apel.

În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 31.03.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor”.

Motivarea nu este momentan publică

Momentan, motivarea instanței nu este publică, dosarul fiind unul la secret în condițiile în care victima este minoră.

Potrivit surselor juridice, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au concluzionat că fapta nu există. Sentința este în contradicție totală cu cea a instanței de fond, care l-a condamnat pe acesta la 8 ani de închisoare, în primă instanță.

Reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia, vor prezenta un extras din motivarea instanței superioare, pentru a explica cât mai bine decizia din 31 martie, care este definitivă și nu mai poate fi atacată.

