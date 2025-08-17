Urs semnalat pe traseul dintre Poarta Raiului și cabana Șureanu. Trei turiști panicați au chemat jandarmii

Jandarmii de la Postul Montan Șugag au fost alertați, duminică după-amiază, cu privire la prezența unui urs pe traseul montan dintre cabana militară Șureanu și Poarta Raiului.

Cei care au dat alerta au fost trei turiști (o familie) din județul Călărași.

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, turiștii au observat animalul sălbatic în timp ce parcurgeau traseul și au solicitat prin apel la 112 sprijinul jandarmilor.

”La sosirea jandarmilor, ursul nu mai era prezent. Colegii noștrii au găsit persoanele în cauză care erau ușor speriate și panicate, dar în afara oricărui pericol.

Acestea au fost preluate și transportate la locul de cazare în siguranță”.

Zona este într-un sit Natura 2000 și reprezintă un habitat al ursului. Câteva sute de metri mai sus, în zona Iezerului Șureanu, vorbim chiar despre o rezervație naturală.

Până acum nu au existat niciodată incidente în care animalele să devină violente.

Autorităţile atrag atenţia turiştilor să evite traseele montane frecventate de animale sălbatice, să nu le hrănească sau să se apropie de ele pentru fotografii, iar în cazul observării unui urs sau al altor animale periculoase, să sune imediat la 112.

