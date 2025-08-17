Connect with us

Eveniment

Urs semnalat pe traseul dintre Poarta Raiului și cabana Șureanu. Trei turiști panicați au chemat jandarmii

Publicat

acum 2 ore

Jandarmii de la Postul Montan Șugag au fost alertați, duminică după-amiază, cu privire la prezența unui urs pe traseul montan dintre cabana militară Șureanu și Poarta Raiului.

Cei care au dat alerta au fost trei turiști (o familie) din județul Călărași.

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, turiștii au observat animalul sălbatic în timp ce parcurgeau traseul și au solicitat prin apel la 112 sprijinul jandarmilor.

”La sosirea jandarmilor, ursul nu mai era prezent. Colegii noștrii au găsit persoanele în cauză care erau ușor speriate și panicate, dar în afara oricărui pericol.

Acestea au fost preluate și transportate la locul de cazare în siguranță”.

Zona este într-un sit Natura 2000 și reprezintă un habitat al ursului. Câteva sute de metri mai sus, în zona Iezerului Șureanu, vorbim chiar despre o rezervație naturală.

Până acum nu au existat niciodată incidente în care animalele să devină violente.

Autorităţile atrag atenţia turiştilor să evite traseele montane frecventate de animale sălbatice, să nu le hrănească sau să se apropie de ele pentru fotografii, iar în cazul observării unui urs sau al altor animale periculoase, să sune imediat la 112.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 60 de minute

VIDEO: Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia se încheie cu Marea Bătălie
Evenimentacum O oră

RO-Alert emis în județul Alba. Pericol de inundații: ”Pregătiți-vă pentru o eventuală evacuare”
Evenimentacum 2 ore

Urs semnalat pe traseul dintre Poarta Raiului și cabana Șureanu. Trei turiști panicați au chemat jandarmii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică
Administrațieacum 3 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum o zi

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

„Suflet de Român”, spectacol folcloric la Alba Iulia, duminică, în curtea interioară a Palatului Principilor Transilvaniei
Evenimentacum 7 ore

Program duminică 17 august – Festivalul Roman Apulum. ”Marea bătălie –  Ad Portas!”, cel mai important moment al zilei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 2 ore

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Evenimentacum 6 ore

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Educațieacum 3 zile

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Mai mult din Educatie