„Pot merge la părinți să le duc produse pentru masa de Paște?” Ce răspunde Poliția Română

Mulți locuitori ai județului Alba și-au făcut provizii pentru a trece această perioadă grea, însă nu toată lumea a avut bani de asta. Situația grea prin care trecem este și mai dificilă pentru oamenii săraci.

Un bătrân de 86 de ani, din Vingard (județul Alba) care abia vede și aude, stă singur într-o colibă fără lemne și fără mâncare.

Deși a crescut șapte copii, pe Nicolae Irimie nu-l caută nimeni. Este acum singur și neajutorat.

Situația a fost semnalată de Roxana Popoviciu, pe contul ei de Facebook. Ea poate oferi informații suplimentare cu privire la modul în care se poate ajunge la om.

”Este un batran care sta singur abia vede si abia aude si traieste in niste conditii greu de imaginat. Noi am aflat din ziar de el. A fost dat la ziar pentru ca si-a ars plapuma ca sa se incalzeasca ca nu are lemne.

Am fost in iarna si i-am dus alimente si nici atunci nu avea lemne. Am cerut ajutorul pe diferite grupuri si câțiva oameni cu suflet bun i-au dus câteva lemne.

Astazi am fost iarasi la el cu sora mea si o buna prietena Nico sa ii ducem alimente. Am constatat ca nu mai are lemne.

Inca ii foarte frig noaptea si are nevoie de lemne nu doar sa se incalzeasca ci si sa isi poata face mancare . Va rog chiar daca suntem intr- o perioada grea tot trebuie sa il ajutam sa nu moara. Puteti lua legatura cu mine in privat sa va spun exact unde il gasiti in Vingard. Va multumesc! Sanatate tuturor!”

Foto: Roxana Popoviciu