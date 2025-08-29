Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv

Apel urgent la donare de sânge: stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv.

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către comunitate pentru donare de sânge, semnalând o nevoie urgentă de donatori cu grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv.

Reprezentanții centrului transmit că numărul cazurilor pentru aceste grupe este foarte mare, iar stocurile existente sunt insuficiente pentru a acoperi solicitările unităților medicale.

Programul de recoltare este de luni până vineri, între orele 7:30 – 11:00, iar persoanele care doresc să doneze pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0258.834.050.

„Vă așteptăm la donare și vă mulțumim pentru sprijinul acordat pacienților care au nevoie de sânge pentru a trăi”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

