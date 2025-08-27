Connect with us

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali

acum O oră

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat marți seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN, planurile guvernului pentru o restructurare majoră a administrației publice din România. Măsurile vizează reducerea a aproximativ 40.000 de posturi din sectorul public, o decizie care va afecta atât administrația locală, cât și pe cea centrală.

De asemenea, se vor reduce numărul de consilieri ai aleșilor locali și demnitarilor cu peste 50%, ajungând „de la aproximativ 10.700 de posturi, până la aproape 6.000 de posturi”.

Ministrul a precizat la Antena 3 CNN că reducerea numărului de posturi din administrația locală nu se va face în mod uniform la toate UAT-urile.

Potrivit acestuia, în total, este vorba despre aproximativ 40.000 de posturi reduse. Este vorba despre 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe cabinete şi 4.000 pe Poliţia Locală.

„Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale). Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient – cu mai multe posturi vacante – se vor putea desființa doar posturile vacante.

Așadar, vom avea multe primării din care se vor elimina exclusiv posturile neocupate. În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni îşi vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus ministrul.

Reduceri cu peste 50% a numărului de consilieri la cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor

Cel mai spectaculos aspect al reformei îl constituie reducerea cu 57% a numărului de consilieri din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor naționali.

Ministrul a explicat că numărul total de posturi va scădea de la aproximativ 10.700 la aproape 6.000, o tăiere care se va aplica în cascadă, de la primul-ministru până la secretarii de stat.

Concret, această restructurare va avea următoarele efecte:

  • Premierul va avea 5 consilieri în loc de 8
  • Miniștrii vor avea 3 consilieri în loc de 4
  • Vicepremierii vor fi supuși acelorași restricții ca premierul
  • Cabinetele viceprimarilor vor fi complet desființate
  • În administrația centrală se vor aplica aceleași principii de reducere

Reduceri de personal la Poliția Locală

Planul de restructurare include și o reducere suplimentară de aproximativ 4.000 de posturi la nivelul Polițiilor Locale din întreaga țară.

Această măsură vine să completeze tabloul reducerilor din administrația publică.

