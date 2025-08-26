Connect with us

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri

bani pensii

Publicat

acum 37 de secunde

Interdicția cumulului pensiei cu salariul ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri pregătit de Guvernul Bolojan. Aceasta ar urma să fie adoptată separat. De asemenea, sunt propuse diferențieri de capital social în funcție de mărimea firmei.

Coaliția se reunește în ședință, marți, de la ora 17.00, pentru discuții.

Interzicerea de cumulul al pensiei cu salariul ar putea fi scoasă din al doilea pachet de măsuri fiscale, potrivit unor surse politice citate de G4Media. Ar fi luate în calcul probleme legate de constituționalitatea prevederii.

Proiectul de ordonanță de urgență privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public a fost pus în dezbatere de către Ministerul Muncii. Acesta prevede că, dacă un funcționar rămâne în activitate după pensionare, nu primește și pensie în perioada respectivă, ci doar salariul.

Interdicția cumulului pensiei cu salariul

Potrivit proiectului, persoanele plătite din fonduri publice (instituții bugetare, companii naționale, regii autonome, autorități locale, societăți la care statul sau UAT dețin participații majoritare) nu mai pot cumula pensia cu salariul.

Această regulă se aplică tuturor tipurilor de pensii:

  • pensie din sistemul public,
  • pensie de serviciu,
  • pensie militară.

Un pensionar va putea continua activitatea până la maximum 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului. Guvernul poate aproba excepții pentru anumite funcții considerate esențiale.

AICI, mai multe detalii.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat ar viza aproximativ 10.000 de angajați, în contextul unui val anticipat de reduceri de personal în instituțiile de stat.

În ceea ce privește profesorii pensionați, aceștia ar putea rămâne în activitate și să-și păstreze și pensia și plata cu ora. O declarație în acest sens a fost făcută recent de ministrul Educației, Daniel David.

Capital social minim diferențiat

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a propus, luni, în ședința coaliției, modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. Măsura va corela suma capitalului social cu dimensiunea afacerii.

„În urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii”, a scris marți pe Facebook Alexandru Nazare.

Modificările propuse:

  • companii cu venituri mai mici de 395.000 lei: capital social minim propus este de 500 lei
  • companii cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei: capital social minim de 5.000 lei
  • companii cu venituri de peste 7.000.000 lei: capital social minim de 90.000 lei.

„Practic, pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate și accesibilitate antreprenorilor la început de drum. Odată cu creșterea activității, crește și capitalul social minim. În plus, majorările de capital efectuate până la 31.12.2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește doar capitalul social”, transmite ministrul, potrivit Mediafax.

De ce este propusă măsura

Nazare a explicat de ce este necesară această măsură:

„Azi, în România, poți înființa o firmă cu 1 leu capital social. Această sumă modică a avut rolul inițial de a susține start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariția a numeroase firme-fantomă. Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri.

Ceea ce s-a și întâmplat, ducând la apariția generalizată a fenomenului de firme – fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri și către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevărații beneficiari ai unor tranzacții ilegale. Aceste firme creează pagube uriașe: companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi – firme care există doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate”.

El mai spune că România este una dintre țările cu cel mai mic capital social cerut la înființarea unui SRL. În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR), Slovenia (7.500 EUR), Ungaria (7.500 EUR) s.a. Există și țări europene cu un capital social simbolic, de 1 EUR, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă și nici deficitul bugetar record al României – cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare.

Potrivit unei propuneri inițale, capitalul social minim impus pentru SRL era de 8.000 de lei.

