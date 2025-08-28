Connect with us

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări

acum 20 de secunde

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează persoanele care folosesc rețele publice de WiFi că există riscuri pentru securitatea datelor personale. Instituția transmite și recomandări, atât pentru cei aflați în concediu, cât și pentru ceilalți utilizatori. 

Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot părea convenabile, dar vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta digitală, atenționează DNSC.

Atacatorii pot intercepta traficul de date, crea rețele false (Wi-Fi spoofing) sau accesa informațiile transmise necriptat, potrivit sursei citate.

Fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi expuse cu ușurință.

Cum te protejezi atunci când folosești o rețea Wi-Fi publică:

  • Evită accesarea conturilor bancare sau transmiterea de date sensibile.
  • Activează un VPN (rețea virtuală privată) pentru a cripta traficul.
  • Dezactivează conectarea automată la rețelele Wi-Fi disponibile.
  • Folosește doar site-uri cu conexiune securizată (HTTPS).
  • Actualizează constant sistemul de operare și aplicațiile.

DNSC: Recomandări pentru cei aflați în concedii

Pentru cei aflați în concedii sau vacanțe, recomandarea este să-și protejeze dispozitivele și informațiile personale, mai ales când sunt conectați la rețele necunoscute sau folosesc aplicații în deplasare.

Recomandări pentru o vacanță fără incidente cibernetice:

  • Activează blocarea automată a ecranului și folosește parole puternice.
  • Evită conectarea la rețele Wi-Fi publice nesecurizate fără VPN.
  • Nu posta în timp real locația ta – așteaptă să te întorci acasă pentru a împărtăși momentele.
  • Fii atent la aplicațiile pe care le descarci și acordurile pe care le accepți.
  • Asigură-ți un backup actualizat al datelor înainte de plecare.
