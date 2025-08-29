Connect with us

Eveniment

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica

Publicat

acum O oră

Sportiva Clubului Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, Alexandra Cazacu, pregătită de președintele Federației Române de Powerlifting (FRP), antrenorul Ovidiu Pănăzan, a obținut rezultate extraordinare la Campionatul Mondial de Powerlifting Tineret, organizat săptămâna aceasta în Costa Rica.

Alexandra Cazacu a concurat la categoria de greutate 63 de kilograme și a reușit să câștige medalia de argint la proba de genuflexiuni, după ce a ridicat 195 de kilograme, respectiv medalia de bronz, la proba de îndreptări, la care a reușit să ridice 170 de kilograme.

Performanța sportivei, care are o singură legitimare, la CS Unirea Alba Iulia, este una demnă de apreciere, mai ales având în vedere că a reușit să ridice de trei ori greutatea corpului ei.

„Sunt foarte mândru de Alexandra și o felicit pentru aceste rezultate excepționale. Cu muncă, disciplină, seriozitate și perseverență pot fi obținute performanțe mari, care vor dăinui peste ani și îmbogățesc visteria clubului. Putem spune că Alexandra scrie o filă de istorie pentru clubul albaiulian. Mulțumesc, pe această cale, Agenției Naționale pentru Sport și CS Unirea Alba Iulia pentru sprijinul acordat în vederea de deplasării în Costa Rica”, a transmis Ovidiu Pănăzan, antrenor CS Unirea și președinte FRP.

CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivei și antrenorului și mult succes la viitoarele competiții.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 21 de minute

Creșteri de prețuri așteptate în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii. Date INS
comunicat proiect
Actualitateacum 51 de minute

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum O oră

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 4 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de minute

Creșteri de prețuri așteptate în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii. Date INS
Actualitateacum 21 de ore

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Evenimentacum 2 zile

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum 2 zile

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

comunicat proiect
Actualitateacum 51 de minute

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum 16 ore

Ministrul Sănătății: Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Regulamentul de premiere a elevilor olimpici, aprobat în Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul este de 50.000 de lei
Educațieacum 2 zile

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Mai mult din Educatie