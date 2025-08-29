VIDEO: Guvernul Bolojan a adoptat cinci măsuri din Pachetul 2. Pensiile pentru magistrați și alte modificări. Ce s-a amânat

Guvernul Bolojan a adoptat în ședința de vineri, 29 august, măsuri din Pachetul 2. Premierul a făcut declarații privind măsurilor adoptate. De asemenea, precizări au oferit ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Ilie Bolojan a anunțat că au fost adoptate în ședință cinci din cele șase proiecte din Pachetul 2 de măsuri prin procedura de asumare a răspunderii. A fost amânat proiectul pentru administrația publică, pentru duminică, atunci când ar urma să fie o nouă ședință de Guvern. Și pentru acesta va fi procedură de asumare a răspunderii.

Până la finalul săptămânii următoare ar urma ca toate să fie adoptate.

S-a discutat despre pensiile magistrațiilor, sănătate, companiile de stat, autoritățile autofinanțate ASF, ANCOM, ANRE și component de fiscalitate-insolvență.

Pachetul 2 de măsuri. Pensiile magistraților

Proiectul adoptat prelungește vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani, cu o perioadă tranzitorie. Vârsta să crească treptat într-un termen de 10 ani.

Valoarea pensiei în magistratură: ”și aici am avut o situație anormală (…), ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Astăzi valoarea pensiei medii în magistratură este între 4800 și 5000 de euro, o pensie de multe ori mai mare decât pensia medie de 550 -600 euro”, spune Bolojan.

Alte declarații Ilie Bolojan

Pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, care oricum e cea mai mare din România.

A treia componentă nu e rezolvată prin acest proiect: procesele pentru salarii declanșate de magistrați, peste 2 miliarde care trebuie plătite de stat. Trebuie o clarificare care să nu mai permită procese în cascadă care fac impredictibil bugetul.

La finalul zilei vom trimite cele cinci proiecte Parlamentului

Pachetul 2 de măsuri. Componenta Sănătate

Declarații ministru Alexandru Rogobete

Reforma în Sănătate reașează componente importante din sistem. Principalele modificări se referă la reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă în zona de medicină primară și ambulatoriu de specialitate.

Regândirea indicatorilor de performanță pentru managerii unităților sanitare și modul de ocupare a funcțiilor de conducere în secțiile clinice (vor fi numiți prin concurs, nu prin universități).

Decontarea serviciilor în cabinetele de medicină de familie: 20% din buget pe serviciul per capita și 80% decontat în funcție de numărul de servicii.

Se preconizează economie de 3,2 miliard de lei, bani care vor fi distribuiți pentru alte activități medicale.

Atunci când într-o unitate sanitară anvelopa salarială va depăși anvelopa pentru servicii medicale va fi activat un indicator negativ.

Pentru ambulatoriile de specialitate ne dorim creșterea programului de lucru, acolo unde se poate, există resursa umană. Din analiza noastră, se poate în peste 60% din unități. Nu în toate specialitățile, ci acolo unde există adresabilitate.

Se mărește procentul pentru clawback la medicamente generice cu 0,6% și la medicamente inovative cu 1,7%.

Pachetul 2 de măsuri. Guvernanța corporativă

Declarații secretarul general al Guvernului, Radu Oprea

Este o reformă cuprinsă în PNRR, cunoscută ca Reforma 9.

Schimbări privind indicatorii de performanță: 50-70% financiari, 20-30% nefinanciari. Se schimbă ponderile.

Am crescut cerințele pe care le avem pentru firmele de recrutare, să aibă mai mulți specialiști pe domenii diverse, pentru selecția managerilor.

Organizarea AMEPIP: scăderea nr membri în Consilii de administrație (de la 7 la 5, de la 5 la 3); reducere indemnizații – componenta variabilă a fost redusă drastic la maxim 2 salarii medii brute lunare, o singură dată pe an.

Pachetul 2 de măsuri. Componenta reformei fiscale-insolvență

Declarații Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor:

Pachetul 2 de măsuri reușește să rezolve probleme structurale ale modului în care colectăm bani publici, de modul în care tratăm firmele în insolvență, legate de modul în care tratăm eșalonările la nivelul ANAF.

Suntem perfect conștienți că măsurile din pachetul 2 nu sunt măsuri ușoare, nu sunt chestiuni ușor de dus, sunt chestiuni care au fost amânate foarte mult timp; dozajul acestor măsuri este foarte intens, pentru că acest lucru a fost amânat ani de zile.

Suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja România, companiile, pe români, de o situație mult mai dificilă în care ne-am afla dacă ne-am pierde calificativul de investiții. Ar însemna taxe mult mai mari, măsuri mult mai dure, libertate mai mică de a lua decizii pe care noi le considerăm bune.

Pachetul fiscal aprobat în ședința de vineri a Guvernului are un impact bugetar de 3,7 miliarde lei.

Impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde.

Pachetul 2 de măsuri. Reforma ASF, ANCOM, ANRE

Declarații șeful cancelariei, Mihai Jurca:

Până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor trebui să vină cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate și cu 30% din funcțiile suport din cadrul fiecărei structuri. Se va face pe baza unor criterii clare, de evitare a suprapunerilor în organigramă, de creștere a eficienței și reducere a elementelor de risipă.

Reducerea indemnizațiilor cu 30% – pentru conducerile acestor structuri.

Reducerea indemnizațiilor/salariilor personalului – cu 30%.

Stabilirea unui cuantum maxim pentru bonusuri – cel mult 2 salarii brute, în anumite condiții (performanță, buget). Înainte nu exista plafon.

În actualizare

