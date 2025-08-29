Connect with us

Sute de turiști riscă să nu fie primiți în hoteluri pentru care au plătit. Probleme financiare la un mare touroperator din România

concediu, liber, vacanta, mare

Publicat

acum 15 secunde

Sute de turişti români, aflați în vacanță, au fost informaţi că serviciile de cazare sau transport, contractate prin intermediul unei agenții de turism românească, nu au fost achitate.

Este vorba despre Agenţia de turism Cocktail Holidays, controlată de Dan Goicea, vicepreședinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Agenţia de turism a transmis că se confruntă cu blocaj financiar temporar cauzat, în principal, de situaţia economică degradată a mediului de afaceri, scrie Ziarul Financiar.

„Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil. Echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni şi externi, în vederea eliminării oricăror potenţiale pierderi”, a anunțat agenția de turism, potrivit sursei citate.

Agenţia de turism funcționează din 1993 și este este printre cele mai vechi din piaţă. Președintele ANAT, Alin Burcea, a estimat că de această situație ar fi afectați cel mult 400-500 de turişti. Printre aceștia, sunt turiști care au mers în Tenerife, Rodos, Cipru.

Recomandări pentru turiști

Turiștii aflați în concedii au aflat că nu mai au cazare, pentru că tour-operatorul de la care au fost achiziţionate pachetele de vacanţă nu a achitat. Hotelul la care s-au cazat le-a pus în vedere să părăsească locaţia întrucât nu a fost făcută plata, scrie adevărul.ro.

Turiştii au plecat în concediu având un pachet de vacanţă vândut de Cocktail Holidays, de la care au achiziţionat şi revândut şi alte agenţii de turism.

Președintele ANAT a spus pentru sursa citată că agenția de turism nu şi-a cerut încă insolvenţa.

Acesta îi sfătuieşte pe turiştii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să nu se mai urce în avion.

„Şi dacă li se răspunde, să verifice dacă biletele de avion au fost plătite şi la fel cazările, să verifice dacă au fost plătite. Să nu se bucure că se urcă în avion şi când ajung acolo le cer banii la intrarea în hotel. Eu îi sfătuiesc să nu se ducă”, spune Burcea.

Burcea susține totodată Guvernul că nu a fost receptiv la propunerea agenţiilor de turism, privind înfiinţarea unui fond de garantare a agenţiilor de turism şi a altui fond de garantare pentru biletele de avion, potrivit economica.net.

