Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot

Publicat

acum O oră

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri lista celor 26 de jucători convocați pentru meciurile Naționalei României cu Canada și Cipru, programate în perioada 5-9 septembrie 2025. Tricolorii vor disputa un meci amical pe Arena Națională și un meci oficial în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, doi fotbaliști născuți în Alba, sunt oameni de bază ai lotului, fiind în prezent considerați cei mai în formă jucători ai Naționalei (cu toate că Rațiu a avut o mică cădere la Rayo, în ultimul meci).

Calendarul oficial al partidelor

  • 5 septembrie 2025 (vineri), ora 21:00 – România vs Canada (meci amical) la Arena Națională, București
  • 9 septembrie 2025 (marți), ora 21:45 – Cipru vs România (preliminarii CM 2026), la Nicosia

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri 26 de jucători pe care va miza.

Absențe importante și surprize în lot

Ianis Hagi și Florin Niță nu au fost convocați, deși în trecut au fost piese importante în echipa națională.
Mircea Lucescu a inclus în schimb trei jucători aflați la primul lot:

  • Răzvan Sava (Udinese),
  • Andrei Borza (FC Rapid 1923),
  • Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).

FCSB domină selecția, cu 7 jucători convocați, cel mai mare contingent dintre echipele din Liga 1.

Lucescu se bazează pentru aceste meciuri pe 13 jucători care evoluează la cluburi din străinătate și alți 13 fotbaliști din prima ligă:

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0),
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0),
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1),
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0),
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1),
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0),
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0),
  • Mihai POPESCU (FCSB, 4/1),
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2),
  • Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0),
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0),
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0),
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12),
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15),
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0),
  • Florin TĂNASE (FCSB, 21/5),
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10),
  • David MICULESCU (FCSB, 2/0),
  • Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4),
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0),
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5),
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1),
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Contextul calificărilor pentru CM 2026

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate, explică FRF.

România se află în prezent pe locul 3 în grupă, cu 6 puncte.

