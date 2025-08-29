Connect with us

Educație

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală

Publicat

acum O oră

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat vineri că, indiferent de durata aplicării, măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu ieșirea țării din criza bugetară.

Potrivit ministrului, aceste măsuri nu ar fi fost adoptate în lipsa crizei fiscal-bugetare.

Daniel David a spus că pachetul I de măsuri a avut efectele scontate, potrivit Agerpres.

”Pachetul I de măsuri a avut efectele scontate: evaluarea ECOFIN nu a dus la propunerea de suspendare a fondurilor europene/PNRR, iar evaluările S&P (iulie) și Fitch (august) nu au dus țara în categoria Junk.

Așadar, educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului și a contribuit, alături de alte domenii, și la stabilitatea țării. (…)

Sincer și direct spus, în această perioadă am fost paratrăsnet pentru îngrijorări și critici, multe justificate și/sau de înțeles omenește, dar și prea multe exagerate până la catastrofă, iar unele lansate chiar pe bază de dezinformare sau poate chiar cu rea voință (nu mai pomenesc aici și de atacurile, unele imunde, la persoană, familie, colaboratori)”, a afirmat ministrul, într-un comunicat remis presei.

El a susținut că anul școlar va începe cu aproximativ 214.700 norme în sistem (față de 229.110 în anul școlar 2024 – 2025), din care aproximativ 156.390 acoperite cu titulari, un număr similar cu cel din anul școlar 2024 – 2025.

Restul normelor vor fi acoperite de suplinitori calificați, care contribuie semnificativ la calitatea actului educațional, și prin plata cu ora pentru posturile rămase neacoperite.

”Creșterea normei didactice cu 2 ore pe săptămână ne menține în general în zona mediei Uniunii Europene (aproximativ 20 de ore de predare/săptămână, conform unui raport Eurydice, 2021 – Teacher in Europe) și a altor țări vestice cu un model mai apropiat nouă (exemplu Franța, Spania, Irlanda).

Această creștere duce la o mai mare interacțiune a elevilor cu profesori calificați, dar trebuie să vină cu o reducere a încărcării birocratic-administrative asupra cadrelor didactice pentru diferența de timp din timpul total de lucru”, a mai spus David.

În opinia sa, reorganizarea rețelei școlare a dus la o reducere a fragmentării acesteia cu aproximativ 8,1% și la o mai mare flexibilitate în crearea normei didactice, iar eventualele disfuncționalități pot fi corectate pentru anul școlar 2026 – 2027.

”În acest proces, fiecare unitate teritorial administrativă (exemplu, o comună) a rămas cu cel puțin o unitate școlară cu personalitate juridică, indiferent de numărul de copii, iar acolo unde s-au făcut reorganizări, copiii și personalul didactic/administrativ au rămas în aceeași structură”, a arătat ministrul.

Totodată, afirmă ministrul Educației, regândirea limitelor pentru clasele de elevi nu a dus la schimbări dramatice, majoritatea claselor aflându-se între limitele minime și maxime, astfel încât nu au fost modificări majore.

”În cazul burselor, fondul alocat va fi mai mare decât în anul 2022 – 2023, fără a se putea însă compara cu fondurile de burse din 2023 – 2024 / 2024 – 2025 (când contextul politic și legislativ a fost altul)”, a susținut David.

Potrivit acestuia, regândirea valorii plății cu ora (ca opțiune voluntară a cadrului didactic) s-a aliniat cu valoarea din ora de salariu pentru timpul total de lucru, iar în viitor se pot analiza valori diferențiate, în funcție de contexte specifice.

Etichete:
Avatar Ovidiu Hategan

Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vremea prognoza meteo toamna
Evenimentacum 1 minut

Vremea în România până la sfârșit de septembrie: toamnă blândă, cu ploi răzlețe. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum 16 minute

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
arta barbieritului clasic Arta barbieritului clasic Legendary Barbers
Actualitateacum 33 de minute

Arta bărbieritului clasic: tehnici și instrumente (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 3 ore

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum 3 ore

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Evenimentacum 8 ore

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

arta barbieritului clasic Arta barbieritului clasic Legendary Barbers
Actualitateacum 33 de minute

Arta bărbieritului clasic: tehnici și instrumente (P)
Evenimentacum 19 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 minute

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Actualitateacum 2 ore

Cheltuielile sistemului naţional al îngrijirilor de sănătate au ajuns la peste 91 de miliarde de lei, în 2023
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 5 ore

Plata cu ora în anul școlar 2025-2026: Tariful brut se înjumătățește pentru orele suplimentare
Mai mult din Educatie