Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei

acum O oră

Când se lansează iPhone 17: Apple va organiza următorul său mare eveniment de lansare pe 9 septembrie. Compania a început să trimită invitații către presă.

La evenimentul care va avea loc la Steve Jobs Theater din Apple Park, Cupertino, California, Apple va dezvălui iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, srie GSM Arena.

Când se lansează iPhone 17: La ce să vă așteptați

Anul acesta, Apple se așteaptă să introducă patru modele în gamă. Acestea includ iPhone 17 standard, o nouă variantă mai subțire și mai ușoară numită iPhone 17 Air și două opțiuni high-end – iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Air va fi, fără îndoială, vedeta spectacolului – înlocuitorul modelului Plus din gamă va fi incredibil de subțire, cu sub 6 mm, dar acest lucru vine cu costuri asociate cu o singură cameră spate și o baterie minusculă.

Conform rapoartelor și scurgerilor de informații din industrie, viitoarele iPhone-uri vor prezenta îmbunătățiri ale designului, camere îmbunătățite și o insulă a camerei spate reproiectată, precizează Moneycontrol.com.

Un alt punct culminant cheie este așteptat să fie integrarea mai profundă a instrumentelor de inteligență artificială ale Apple, pe care CEO-ul Tim Cook a descris-o drept „următoarea mare oportunitate” a companiei.

Alte anunțuri posibile

Pe lângă iPhone 17, Apple ar putea, de asemenea, să își reîmprospăteze gama de smartwatch-uri.

Rapoartele sugerează că firma ar putea anunța până la trei noi modele Apple Watch la eveniment, deși Apple nu a confirmat aceste detalii.

Evenimentul poate include, de asemenea, actualizări ale altor categorii de produse și servicii Apple.

