Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă

acum 6 minute

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Doi pacienți cu suspiciune de meningită/meningo-encefalită provocată de virusul West Nile sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara.

Unul este în stare gravă, iar celălalt în stare ameliorată, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș, Cornelia Bubatu, potrivit Agerpres.

Niciunul dintre cei doi pacienți nu are istoric de călătorie, precizează sursa citată.

Direcția de Sănătate Publică Timiș a primit rezultatele probelor de laborator efectuate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” București pentru cei doi pacienți în care este evidențiată prezența virusului West Nile.

”Unul dintre pacienți, în vârstă de 58 de ani, este din localitatea Periam, fiind internat pe 13 august la Spitalul ‘Victor Babeș’ din Timișoara. Pacientul este în stare gravă, a fost transferat pe secția ATI. Nu se poate preciza dacă a fost înțepat de țânțari sau dacă a folosit măsuri de protecție împotriva acestora. Nu a fost transfuzat sau transplantat și nu are istoric de călătorie.

Cealaltă pacientă are 74 de ani, este din Becicherecu Mic și s-a prezentat pe 19 august la Spitalul Județean cu stare generală influențată. A fost transferat, în aceeași zi, la Spitalul ‘Victor Babeș’, pentru consult de specialitate. Ea nu a călătorit, nu recunoaște înțepături de țânțari anterior debutului bolii. La acest moment, starea pacientei este ameliorată”, a detaliat Cornelia Bubatu.

Virusul West Nile

Virusul West Nile este transmis prin înţepătura de ţânţar tigru Asiatic. Acesta poate cauza boli grave, precum meningita sau encefalita.

În majoritatea cazurilor, persoanele infectate nu prezintă simptome severe. Simptomele sunt dureri de cap, febră, dureri muscular, vărsături, erupții cutanate.

Virusul West Nile poate cauza o boală neurologică fatală, potrivit Societății Române de Microbiologie.

