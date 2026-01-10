Connect with us

Câmpeni

Povestea studentei din Câmpeni, Paula Briciu: La 9 luni doctorii au spus că mai are 72 de ore de trăit. A ajuns scriitoare în Cluj

Paula Briciu are 27 de ani și este studentă în Cluj Napoca. Nimic ieșit din comun până în acest punct. Însă Paula luptă zilnic cu preconcepțiile. De loc este din județul Alba, mai exact din Câmpeni.

A plecat din Câmpeni fix din cauza preconcepțiilor legate de oamenii cu dizabilități. Pentru că Paula de 27 de ani este o persoană cu dizabilități. Când avea doar nouă luni i-a fost administrat un vaccin greșit.

Atunci părinții ei au aflat din partea medicilor că bebelușul de nouă luni mai are doar 72 de ore de trăit. Însă, a supraviețuit, iar acum își spune povestea. A stat de vorbă cu reportera cluj24.ro, Paula Copaciu. Într-un interviu dat pentru publicația din Cluj acesta a spus cum este să lupți cu o dizabilitate, dar mai ales cum asta te schimbă.

„Nu m-au adus studiile la Cluj. M-a adus nevoia de a nu mai fi văzută ca un copil ‘handicapat’. M-a adus dorința de a fi percepută ca omul din spatele dizabilității”, a transmis Paula.

Mutarea la Cluj a fost un act de curaj. Fără planuri clare, fără facultate începută încă, însă cu o determinare profundă. A început prin a căuta un loc de muncă, iar mai târziu a găsit oportunitatea care avea să-i definească direcția profesională.

Până în prezent a scris două cărți. Prima carte, „Misteriile timpului”, i-a fost făcută cadou la 18 ani, când o prietenă i-a trimis poeziile la editor fără ca Paula să știe. A doua, „Universul Cuvintelor”, a fost un proiect complet gestionat de ea. Scrisul este, pentru Paula, nu un hobby, ci un mod de a respira.

Citește tot interviul cu Paula Briciu, pe cluj24.ro.

