Povestea unui român din Cugir care a cucerit New York-ul cu o rețetă de kürtös kalács, moștenită de la bunica sa

Un român din Cugir, județul Alba, a reușit să construiască o afacere de succes la New York, cu un produs de patiserie tradiţional în Transilvania. Radu Sîrbu a dus aroma şi gustul colacului cu nucă, din inima Transilvaniei, la cea mai importantă piață de mâncare tradițională din Queens Night Market, unde reprezintă România.

Nu a fost ușor. Radu a povestit pentru G4Media cum și-a construit afacerea și cum a reușit să devină un reper pe piața festivalurilor din oraș. A împărtăşit cu americanii desertul pe care i-l pregătea bunica lui, i-a adăugat migdale, ciocolată sau nucă de cocos şi i-a înnebunit pe new yorkezi. Anual, merge la Romanian Festival on Broadway și nu doar acolo, unde oamenii stau la coadă pentru a gusta exoticul desert.

Kürtös kalács le este prezentant americanilor drept un desert vechi de sute de ani din Transilvania, România. Radu știe toată procedura de la bunica sa.

„Ne facem aluatul de la zero, doar cu ingrediente proaspete. După ce aluatul crește, rulăm manual desertul, îl scufundăm în zahăr și-l coacem la jar până când ajunge la culoarea perfectă de caramel. Apoi îl presărăm cu toppinguri la alegere. Rezultatul este o prăjitură în formă cilindrică, goală, cu un interior moale de aluat și un exterior crocant și dulce” , explică Radu cum se ajunge la ”gustul dulce al Transilvaniei”.

„Am plecat din România în 2002, am ajuns la New York și am rămas în New York… În România am avut un mic magazin de componente de calculatoare, vânzări de calculatoare. Când am venit în State, am schimbat absolut totul. Am lucrat ca șofer în prima perioadă, cu cineva pe Wall Street, apoi am găsit un job și am lucrat pentru o agentă imobiliară, una dintre cele mai bune din lume.

Cum a apărut Twister Cake

Ideea cu Kürtös kalács a venit după am fost la câteva festivaluri românești prin 2004, 2005 și erau niște cozi infernale la cei care făceau acest desert, pentru că nu făcea nimeni în state și erau și ei la început.

Un prieten din Cluj mi-a dat ideea. Mi-a spus, ar trebui să faci ceva tradițional românesc în State și atunci mi s-a aprins becul și am zis că asta tre să fac. Așa a apărut Twister Cake.

În familia mea se face Kürtös de generații. Încă mai am instrumente (de rulat) de la stră-străbunica mea, care erau folosite pe jar. Am crescut cu acest desert.

Bunica mea făcea pentru mine și pentru nepoții ei Kürtös kalács. Bunicul meu făcea o găleată mare de jar și efectiv erau rulați de mână. Îți dai seama că stăteau 5 copii așteptând cu apă în gură să se termine… Din păcate nu am poze cu asta, am o singură poză cu părinții mei făcând Kürtös kalács”.

Radu spune că americanii consideră acest desert ca fiind unul exotic. Se întreabă de ce este gol pe dinăuntru. Pentru că pare mare și se așteaptă să fie umplut. Radu le spune că e umplut cu dragoste.

”Prima reacție, mă întreabă ce este și atunci eu le explic povestea, ce este, de unde se trage, le povestesc despre bunicii mei, despre Transilvania, despre faptul că este un desert care acum 300 sute de ani era servit la nunți… După ce le povestesc și le arăt cum se face, vor să încerce.

Ca să îl fac și mai exotic, de 3 ani îl produc și în formă de con și pun în el înghețată”. Costă în general 8 dolari, dar la festivalurile românești și ungurești, prețul ajunge și la 10 dolari. Twister Cakes Bakery a devenit o brutărie mobilă deținută și administrată de familie din 2010.

”Am început cu un cuptor. La început singur, apoi am găsit un prieten, apoi încă un prieten. În primii 5 ani am mers doar la festivaluri mai mici. Ne-am ridicat foarte mult din 2015, de când am intrat la o piață internațională de mâncare aici în Queens și am crescut foarte mult. Între timp m-am și căsătorit și am luat pe urmă câte 2 evenimente pe weekend și am crescut și mai mult. Ca să îți dau și în numere, în fiecare an creștem de 5 ori. Am crescut încet și sigur, nu am sărit etape, nu am avut investitori, încerc să țin afacera pentru noi, pentru familie” spune Radu.

Își desfășoară cea mai mare parte a activității în Queens, pe care îl consideră cel mai divers cartier din lume. Dar merge și la toate festivalurile românești, inclusiv la cel de pe Broadway, care se ține o dată pe an.

Birocrație în SUA

Radu consideră că este destul de lejer. Spune că este foarte simplu, pentru că totul se desfășoară online. ”Nu pierzi luni întregi dacă vrei să îți faci o afacere. Pentru autorizațiile locale, în momentul în care ai compania, îți trebuie o autorizație să poți să vinzi, să te aibă în evidență. După această autorizație de poți duce la echivalentul DSV, să îți facă autorizația… e foarte simplu și acolo” spune Radu.

Pandemie

Radu spune că în pandemie, afacera a crescut. ”Toată lumea a stat acasă și au comandat online. Eu având websiteul făcut pentru vânzări online de către soția mea, vânzările au explodat din martie, aprilie. Pur și simplu, greu am făcut față de Paște și acum de Crăciun.

Făcând toată chestia asta online, a fost un avantaj foarte mare pentru noi. În plus de asta, am stat acasă. Având un spațiu comercial unde am preparat tot ce am livrat, a fost foarte ușor pentru că am petrecut foarte mult timp cu copiii.

Cartea

”Cartea în care sunt inclus și eu… Este despre marketul la care vând din 2015 și în care sunt prezentați câțiva comercianți care sunt printre cei mai faimoși.

Cartea este despre lume, despre țările care participă acolo. Eu reprezint România și cred că e un lucru foarte important. În carte e mai detaliată povestea mea, mai multe amănunte… Tot acolo am rețeta, una dintre cele mai greu de pus în practică din toată cartea”, mai spune Radu Sîrbu.

sursa foto: Radu Sîrbu, arhiva personală