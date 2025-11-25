Connect with us

Cugir

VIDEO: Tânăr din Cugir, reținut de polițiști după ce l-a bătut pe un bărbat, pe o stradă din oraș

Publicat

acum 12 secunde

Un tânăr din Cugir a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru lovire. Acesta l-ar fi agresat pe un bărbat, pe stradă, după o ceartă.

Potrivit IPJ Alba, luni, 24 noiembrie, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 26 de ani, din Cugir. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

YouTube video

Din cercetări a reieșit că, în timp ce se afla pe strada Victoriei din Cugir, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, ar fi agresat fizic un bărbat de 34 de ani. I-a provocat leziuni corporale, pentru a căror vindecare ar fi necesare 20-25 de zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale

