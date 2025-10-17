Connect with us

Precizări ANAF după declarația privind ”gemul făcut de bunica”: nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației

ANAF revine cu precizări în contextul declarației controversate a șefului instituției privind ”gemul făcut de bunica”. Fiscul transmite că nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației.

“Ca urmare a interpretărilor apărute în spațiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificãri, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației. Prin autoconsum se înțelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.

Declarația nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintã una dintre prioritățile majore în mandatul actual ANAF. Afirmația vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal – acela că baza impozabilă potențială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situația României, valoarea totalã a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare. Decalajul fiscal (gap) reprezintã diferența dintre TVA potențială, estimată pe baza conturilor naționale (ESA 2010) și TVA efectiv colectată la buget”, precizează șeful ANAF, Adrian Nica, citat într-un comunicat al agenției.

Acesta spune că ”vizăm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunãtãțirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realitățile economice și sociale din România. În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA, dacã nu sunt ajustate corespunzãtor specificului național”.

Declarația privind gemul făcut de bunica

Șeful ANAF declarase anterior că ”gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România”

„Când vorbim de gap-ul de TVA, în mod special, asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană. Este de notorietate discuția apărută în spațiul public, de producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări atunci când vorbim de autocosum.

Și, ca să dau câteva exemple clare încă în acest moment, modul în care tratăm gemul pe care îl face-n casă bunica. Deci gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România, da. Este calculat astăzi la gapul de TVA. Asta ne-a evaluat comisia”, a declarat Nica, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Colaborări ANAF

În comunicatul ANAF de vineri, se arată căa fost evidențiată ”necesitatea unei colaborări tehnice între ANAF, Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor și partenerii europeni, pentru alinierea metodologică a estimărilor privind gap-ul de TVA, în vederea unei interpretări mai precise a diferențelor dintre evaziune, neconformare și factori statistici.

ANAF va colabora și cu Banca Mondială, pentru a îmbunătăți înțelegerea și analiza structurii decalajului fiscal, în conformitate cu bunele practici internaționale.

Această colaborare urmărește consolidarea capacității tehnice și analitice a ANAF de a interpreta corect diferența dintre TVA teoretică/potențială și taxa efectiv colectată, printr-o abordare integrată, bazată pe date economice și statistice actualizate. Analiza complexă a acestei problematici poate conduce și la ajustarea anumitor prevederi legislative care afectează procesul de colectare a TVA, inclusiv în domenii precum procedurile de insolvențã, acolo unde se constată pierderi sistemice de venituri.

Este esențial să avem o înțelegere corectă și detaliată a structurii gap-ului de TVA, pentru a putea determina precis ponderea fraudei fiscale și a diferenția între cauzele reale ale decalajului de colectare — evaziune, neconformare, pierderi administrative sau factori statistici. Doar pe baza unor date exacte, corelate cu realitãțile economiei românești, putem formula mãsuri fiscale și operaționale eficiente, care sã conducã la reducerea treptatã a decalajului de colectare a TVA și la creșterea sustenabilã a veniturilor bugetare”.

Nica subliniază că ”autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF” și că ”ANAF continuă lupta împotriva marii evaziuni”.

1 Comentariu

  1. Alex

    vineri, 17.10.2025 at 11:24

    La astfel de afirmatii, Anaf-ul ar trebui sa ia in considerare cei 10% ceruti de politicieni pentru acordul de amplasare fabrica pe UAT, care intra in bujinarul lui. Sa ia in considerare trenurile de lemne cu acte pe suport nanoair, sa ia in considerare lefurile din institurile publice care nu isi justifica fizic munca si nepotizmele care sunt justificate la maririle de taxe. As aprecia ca dl. care afirma astfel de chestii trebuie sa lase pe altul care stie unde care sunt marii evazionisti, ca acesta nu stie si nu vrea, ca pe lista pe care a citit-o sunt ordonati in ordine numerica crescatoare, nu alfabetica. Comisia europeana nu ar trebui sa aibe juristictie in tara, la momentul actual nu este sustenabil sa fi parte din partea contribubila din acest sistem.

