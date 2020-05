Premieră în România: Primul Guvern care alocă bani pentru proiecte în infrastructură cu 8 luni înainte de perioada de programare

Când actorii nu mai vin la Alba Iulia din motive obiective, mergem noi la ei. Alba24 a discutat cu Vlad Logigan unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. A jucat în șapte filme, un serial de televiziune și în zeci de spectacole de teatru.

Este cunoscut publicului din filme precum Ghinionistul, Selfie69, Vera, Live, Selfie, 12 Minutes, Nuntă în Basarabia și din serialul ”Ai noștri”.

De asemenea, a jucat în zeci de spectacole de teatru. La Alba Iulia a putut fi văzut în ”Domnul Ibrahim și florile din Coran”. Vlad este și profesor asociat la UNATC Bucuresti, Catedra Arta actorului.

Cum ți-ai petrecut această perioadă? Ai avut timp, de ”munca actorului cu sine însuși”? Ai avut timp să citești mai mult, să te gândești la personaje?

Da, am avut timp. Am avut tot timpul, nu? Că spectacolele s-au anulat, repetițiile s-au anulat, cursurile de la facultate s-au anulat în prima fază, după aceea le-am trecut pe online… Așa că am avut timp de ”munca actorului cu sine însuși”, am avut timp să citesc mai mult, chiar să și fac sport, ceea ce în mod normal nu aveam timp să fac pentru că eu plecam dimineața la 10 și mă întorceam la 10, 11 noaptea, acasă.

Se pare că va fi primul an fără festivaluri de teatru. Ce efecte are acest lucru pentru breaslă și pentru public?

Nu știu ce efecte va avea acest prim an fără festivaluri de teatru. Poate la toamnă să fie totuși festivaluri de teatru. Scenariile optimise vorbesc totuși de faptul că ne putem întoarce în săli în septembrie sau octombrie și eu aștept cu bucurie această variantă. Ar fi minunată.

Ni se spune că va trebui să trăim cu virusul o perioadă, cu distanțarea socială… Cum va putea trăi teatrul cu virusul?

Teatrul va putea trăi cu virusul, liniștit. Așa cum în alte țări au putut deschide teatrele și cinematografele, cu distanțare socială, adică locul din fața ta, din spatele tău, cele din dreapta și din stânga ta nu sunt ocupate, oamenii vin cu măști, cu mănuși, se dezinfectează… teatrul se poate adapta. În cursul istoriei s-a adaptat la foarte multe lucruri. Aceasta nu e prima pandemie sau epidemie mare pe care teatrul o vede și s-a adaptat cu ușurință.

Ce părere ai despre conceptul acesta de teatru online? Funcționează sau lipsește ceva?

Am o părere foarte bună. Cred însă ce e la început și are încă stângăciile lui. Ca orice formă de teatru, să zicem commedia dell’arte când a apărut, în prima lună nu era commedia dell’arte pe care am ajuns noi să o cunoaștem peste sute de ani. Ea a avut o perioadă de înflorire, de două sute și ceva de ani, deci s-a dezvoltat, și-a găsit felurile… La fel și cu teatrul online. E nou… Eu cred că e o altă formă de teatru.

Ce personaj ai vrea sa joci în primul spectacol după redeschiderea teatrelor? Sper că nu va fi cazul de Richard al III-lea…

Aș vrea să joc… Nu știu. M-aș bucura de oricare spectacolar fi programat primul. M-aș duce și l-aș juca cu cea mai mare plăcere. Așa fac cu toate spectacolele. Nu am spectacole preferate, pentru că actorul are avantajul de a-și construi singur partitura.

Chiar dacă are direcție dată de autor, are direcție dată de regizor, trebuie să o adapteze la ce fac colegii, să se orchestreze, ca instrumentele dintr-o orchestră… Actorul rămâne totuși cu avantajul că își poate construi singur partitura.

Și atunci când poți să ți-o construiești singur, poți să faci să îți placă. Eu aleg ce gesturi fac, unde, eu aleg nuanțele, eu aleg ce simt când spun asta, cât de tare simt asta, când mă întorc, când mă ridic… și atunci le fac să îmi placă din start. De aceea m-aș bucura de oricare dintre ele.

Ai jucat vreodată la Alba Iulia? Ai vreo amintire legată de oraș?

Da, am jucat la Alba Iulia. Acum vreo trei ani, cred. Am fost cu ”Domnul Ibrahim și florile din Coran” de la Teatrul Metropolis, cu Marian Râlea și Claudiu Bleonț, în regia lui Chris Simion. Mi-a plăcut foarte mult acolo, am jucat cu plăcere și m-aș întoarce cu plăcere să joc din nou.

Data și locul nașterii: 12 septembrie 1983, Iași

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti, Facultatea de Teatru, Doctorat Arta Actorului, promoția 2012

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti, Facultatea de Teatru, Master Arta Actorului, Clasa prof. univ. dr. Gelu Colceag, promoția 2007

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti, Facultatea de Teatru, Specializarea – Arta actorului, Clasa prof. univ. dr. Gelu Colceag, promoția 2005

Spectacole de teatru: „Fluturii sunt liberi” (Teatrul Foarte Mic, regia Diana Iliescu), „Doi tineri din Verona” (Teatrul de Comedie, regia Felix Alexa), „Crima si Pedeapsa” (Teatrul Bulandra, regia Yuriy Kordonskiy), „Ce pacat ca-i curva” (Teatrul Bulandra, regia Alexandru Darie), „In rolul victimei” (Teatrul Metropolis, regia Felix Alexa), „Visul unei nopti de vara” (Teatrul Metropolis, regia Dragos Galgotiu), „Tarelkin” (Teatrul Metropolis, regia Gelu Colceag), „Domnul Ibrahim si florile din Coran” și multe altele.

Este profesor asociat la UNATC Bucuresti, Catedra Arta actorului.

Foto: Facebook Vlad Logigan, Fotografia principală: Adi Bulboacă

