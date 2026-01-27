Locuitorii din Ighiu au rămas temporar fără apă potabilă, din cauza unei avarii. Precizările Apa CTTA

Apa CTTA Sucursala Alba Iulia a anunțat că furnizarea apei potabile este întreruptă, de la ora 13:00, în localitatea Ighiu, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție.

Reprezentanții companiei de apă informează consumatorii că, în vederea depistării și localizării unei avarii apărute la rețeaua de distribuție a apei potabile din localitatea Ighiu, este necesară realizarea unor operațiuni de sectorizare a rețelei.

Furnizarea apei potabile este întreruptă începând cu ora 13:00 în această localitate.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. Clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, pot fi semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (în timpul programului L–J: 08:00–16:30, V: 08:00-14:00)

Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463 (în afara programului), în vederea intervenției.

