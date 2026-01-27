Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat recent în Monitorul Oficial noile tarife aplicabile în 2026 pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol și pentru introducerea acestora în intravilan.

MADR a emis un ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, coeficientul de inflație aplicabil pentru perioada anului 2026 este în valoare de 7,3%.

Ce înseamnă "scoaterea din circuitul agricol"

În România, terenurile considerate agricole (inclusiv cele din extravilan) sunt protejate prin lege. Ele nu pot fi folosite la liber pentru alte activități decât agricultura fără aprobări speciale.

Orice schimbare a destinației lor (de exemplu construirea unei case, hale, anexe etc.) presupune proceduri legale și plata unui tarif către stat.

Acest tarif se calculează obişnuit în funcţie de clasa terenului și suprafaţa în metri pătrați și se achită pentru ca terenul să poată fi scos din circuitul agricol sau pentru a fi trecut în intravilanul unei localităţi (zone în care construirea este permisă).

Cât se plătește în 2026, în funcție de clasa terenului

Potrivit Ordinului MADR nr. 10 din 21 ianuarie 2026, publicat în Monitorul Oficial, tarifele aproximative din 2026 în funcție de clasa terenului sunt:

clasa I: 4,29 lei/mp;

clasa II: 3,76 lei/mp;

clasa III: 3,22 lei/mp;

clasa IV: 2,68 lei/mp;

clasa V: 2,15 lei/mp.

Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulțind suprafața în mp cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație de mai sus.

De exemplu:

pentru un teren de 1.000 mp din clasa II, taxa ajunge la aproximativ 3.220;

pentru un teren de 5.000 mp din clasa I, taxa ajunge la aproximativ 21.450.

Cine este afectat de noile prevederi

Noile prevederi se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care solicită scoaterea terenului din circuitul agricol sau introducerea acestuia în intravilan.

Plata poate fi realizată de proprietar sau de o altă persoană, în numele acestuia, însă documentele care atestă plata vor fi întocmite pe numele proprietarului terenului.

Tarifele indexate cu coeficientul de inflație, aplicabile pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan sunt valabile până la 31 decembrie 2026.

