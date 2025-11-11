Connect with us

Eveniment

Premierul Ilie Bolojan: Se simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU. Noile reguli urmează să fie puse în dezbatere

Publicat

acum 17 minute

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că procedurile de obținere a avizelor ISU vor fi simplificate. Mai exact, termenele de avizare urmează să fie scurtate, iar procesul va fi debirocratizat și digitalizat, fără ca standardele de siguranță împotriva incendiilor să fie reduse.

„După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare și debirocratizare a procedurilor de obținere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentații companiilor și camerelor de comerț pentru discuții privind aceste prevederi, răspuns la dificultățile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente.

Ordonanța de Urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul săptămânii.

Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat și digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări și soluții neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranță împotriva incendiilor”, a transmis premierul, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit lui Ilie Bolojan, aceasta este doar prima etapă.

„Urmează simplificarea procedurilor de obținere a avizelor de mediu. Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii și de birocrație”, a mai precizat premierul.

Etichete:

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    marți, 11.11.2025 at 16:08

    Găndit bine. Dar acest lucru nu este în concordanță cu emtentul, care face cum îl taie capul, adică langsam, ca peste tot. Eu am o cerere la Primărie de aproape trei luni și nimeni nu se sinchisește să-mi răspundă. Așa-i peste tot, la stat.

    Răspunde

