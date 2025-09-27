Premierul Ilie Bolojan, vizită la compania Transavia din Alba. Ce a discutat cu anteprenorul Ioan Popa, fondatorul businessului

Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă o vizită la sediul companiei Transavia din Alba. Acesta a transmis, într-o postare publicată pe pagina de Facebook, că a discutat cu fondatorul companiei, Ioan Popa, despre debirocratizarea avizărilor și stabilirea unor politici publice ce susțin creșterea producției interne și a exporturilor.

„Cu firme ca Transavia se poate dezvolta România. I-am mulțumit azi, la sediul din județul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă și pentru taxele plătite bugetului de stat.

Potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în acești ani, care pot să-și crească capacitatea de producție și să-și diversifice sortimentele. Vom avea astfel mai multe produse românești în magazine și mai puține importuri.

Nu un guvern dezvoltă o țară. Oamenii și companiile fac acest lucru. Guvernul creează condițiile pentru ca oamenii și firmele să performeze.