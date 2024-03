Premiile Oscar 2024. LISTA câştigătorilor celei de-a 96-a ediţii

Premiile Oscar 2024. Vedetele de la Hollywood s-au reunit duminică seara, la Los Angeles, pentru a celebra cele mai strălucite performanţe din cinematografie la gala anuală a premiilor Oscar, ajunsă la cea de-a 96-a ediţie.

Gazda şi producătorul de talk-show Jimmy Kimmel s-a aflat pentru a patra oară în postura de amfitrion al evenimentului desfăşurat la Dolby Theatre din Los Angeles, scrie Agerpres.ro.

Filmul Oppenheimer, regizat de Christopher Nolan, cu Cilliam Murphy în rolul principal, a obținut șapte premii Oscar la cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film.

Premiile Oscar 2024: Lista completă a câştigătorilor:

– Cel mai bun film: „Oppenheimer”

– Actor în rol principal: Cillian Murphy, „Oppenheimer”

– Actriţă în rol principal: Emma Stone, „Poor Things”

– Regie: Christopher Nolan, „Oppenheimer”

– Actor în rol secundar: Robert Downey Jr., „Oppenheimer”

– Actriţă în rol secundar: Da’Vine Joy Randolph, „The Holdovers”

– Scenariu adaptare: „American Fiction” (Cord Jefferson)

– Scenariu original: „Anatomy of a Fall” (Justine Triet şi Arthur Harari)

– Animaţie/lungmetraj – „The Boy and the Heron” (producători Hayao Miyazaki şi Toshio Suzuki)

– Animaţie/scurtmetraj „War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” (Dave Mullins şi Brad Booker)

– Film internaţional: „The Zone of Interest” – Marea Britanie

– Documentar/lungmetraj: „20 Days in Mariupol” (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner şi Raney Aronson-Rath)

– Documentar/scurtmetraj: „The Last Repair Shop” (Ben Proudfoot şi Kris Bowers)

– Coloană sonoră: „Oppenheimer” (Ludwig Göransson)

– Cântec original: „What Was I Made For?”, „Barbie” (Billie Eilish şi Finneas O’Connell)

– Sunet: „The Zone of Interest” (Tarn Willers şi Johnnie Burn)

– Design de producţie: „Poor Things” (James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek)

– Film/scurtmetraj: „The Wonderful Story of Henry Sugar” (Wes Anderson şi Steven Rales)

– Imagine: „Oppenheimer” (Hoyte van Hoytema)

– Machiaj: „Poor Things” (Nadia Stacey, Mark Coulier şi Josh Weston)

– Costume: „Poor Things” (Holly Waddington)

– Efecte speciale: „Godzilla Minus One” (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi şi Tatsuji Nojima)

– Montaj: „Oppenheimer” (Mary Milliken şi Jonathan Oatis).

