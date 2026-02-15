Connect with us

Primăria Alba Iulia se pregătește pentru selecția și nominalizarea administratorilor societății Alba Iulia Transport Local SRL

sediu primarie drona

Publicat

acum O oră

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de votat, în ședința extraordinară din data de 17 februarie, un proiect de hotărâre privind necesitatea și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor societății „Alba Iulia Transport Local SRL”.

Ca urmare a Hotârârii Consiliului Local (HCL) nr. 363/26.11.2025 și a HCL nr. 395/09.12.2025, în data de 18 decembrie 2025 a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Societatea Alba Iulia Transport Local SRL.

În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea publică tutelară trebuie să declanșeze procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit legii citate, în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcţionar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

În cazul întreprinderilor publice nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnaţi administratorii societăţii, care trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi
vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3), respectiv:

  • trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență;
  • trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acţionarilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Conform legii, selecția administratorilor se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

