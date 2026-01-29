Primăria Alba Iulia va trimite peste 54.000 de plicuri cu decizii de impunere către contribuabili, în februarie și martie

Primăria Alba Iulia va trimite peste 54.000 de plicuri cu decizii de impunere către contribuabili, în lunile februarie și martie. Reprezentanții administrației locale au lansat pe 28 ianuarie o procedură de atribuire prin achiziție directă pentru „Servicii de expediere către contribuabilii municipiului Alba Iulia a deciziilor de impunere pe anul 2026”.

Potrivit documentației, în lunile februarie și martie vor fi expediate circa 54.299 de plicuri, astfel:

cu confirmare de primire - maxim. 10.057 buc.

corespondență internă standard - maxim 44.242 buc.

Expedierea se va efectua în două tranșe, respectiv:

în luna februarie - 34.299 buc.

în luna martie - 20.000 buc.

Deciziile de impunere reprezintă o informare privind obligațiile fiscale anuale de plată și cuprind obligațiile de plată aferente anului 2026 și eventualele restanțe din anii anteriori. De asemenea, deciziile de impunere cuprind informații privind scadențele de plată, modalități de plată, bonificația fiscală, etc.

Primirea deciziei nu obligă la nicio acțiune cetățenii și firmele care și-au achitat integral impozitele (cu bonificație) înainte de primirea deciziei.

Sumele prevăzute în deciziile de impunere nu cuprind bonificația de plată (reducerea) pentru plata integrală până la 31 martie 2026. De asemenea, deciziile de impunere nu cuprind plățile deja efectuate de contribuabili.

Termene de plată

Potrivit reprezentanților Primăriei, impozitul pe clădiri, teren şi auto se plăteşte în rate egale, la următoarele termene de plată:

Termen 1 - 31 martie 2026

Termen 2 - 30 septembrie 2026

Impozitul anual mai mic de 50 de lei trebuie achitat integral până la 31 martie 2026. Neplata la termen a obligaţiilor implică majorări de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

Cetățenii care plătesc integral înainte de 31 martie 2026 beneficiază de o reducere de 10%, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5%, în cazul persoanelor juridice.

Modalităţi de plată

Plata electronică cu cardul prin intermediul ghişeului virtual de plăţi www.ghiseul.ro a) plata fără autentificare (Important: Verificaţi dacă datele de identificare ale persoanei pentru care se face plata sunt declarate corect la Direcţia Venituri) b) plata cu autentificare (Notă: Folosirea acestei opţiuni necesită nume de utilizator şi parolă pentru autentificare în www.ghiseul.ro.)

Plata electronică cu cardul prin intermediul platformei de servicii electronice. Plata se poate efectua de către utilizatori autentificați și verificați, accesând secțiunea Sume datorate, opțiunea PLATA CU CARDUL

Stațiile de Plată SelfPay și Aplicația SelfPay Now

Plata electronică folosind servicii de internet banking

Ordin de plată la bancă (C.U.I. 4562923)

Plata prin mandat poştal

Plată în numerar/cu cardul (POS) la sediile Direcţiei Venituri

