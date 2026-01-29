Connect with us

Guvernul are nevoie de o sumă uriașă în acest an, pentru acoperirea deficitului bugetar. De unde vrea să ia banii

Guvernul estimează că are nevoie în acest an de aproximativ 275 de miliarde de lei pentru acoperirea deficitului bugetar, preconizat a depăşi şase procente din PIB, dar şi pentru refinanţarea datoriei publice scadente în acest an, de 3,25 de miliarde de euro.

Executivul urmăreşte, astfel, contractarea unor împrumuturi de aproximativ 170 de miliarde lei de pe piaţa internă, emiterea de euroobligaţiuni în valoare de 10 miliarde de euro pe piaţa externă, transmite Rador.

De asemenea, are în vedere şi atragerea de împrumuturi avantajoase prin programe ale Uniunii Europene ca PNRR şi SAFE sau de la instituţii financiare internaţionale.

Vezi și România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”

În anul 2027 sunt scadente trei emisiuni de eurooobligaţiuni în valoare de 2 miliarde de euro şi 2,35 de miliarde de dolari (în 27 februarie 2027 este scadentă o emisiune în valoare de 1,35 de miliarde de dolari, în 19 aprilie o emisiune de 2 miliarde de euro iar în 25 noiembrie 2027 o emisiune de un miliard de dolari).

