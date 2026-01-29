Connect with us

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel

Publicat

acum 2 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului marchează unul dintre acele momente rare din istorie în care o idee tehnică a schimbat radical viața de zi cu zi a oamenilor.

Este celebrată, de regulă, pe 29 ianuarie, data la care, în 1886, inginerul german Karl Benz a obținut brevetul pentru primul automobil propulsat de un motor cu ardere internă.

Brevetul nr. 37435 descria un vehicul cu trei roți, un motor pe benzină și un sistem de aprindere rudimentar.

Benz Patent-Motorwagen avea o viteză maximă de aproximativ 16 km/h și era dotat cu trei roți. Acesta a fost condus pentru prima dată pe străzile din Mannheim pe data de 3 iulie 1885 de către soția lui Benz, Bertha.

Nu era rapid, nu era confortabil și cu siguranță nu era frumos după standardele de astăzi, dar era revoluționar.

Pentru prima dată, omul putea să se deplaseze fără cai, fără șine și fără a depinde de forța umană.

La finalul secolului al XIX-lea, automobilul era privit cu suspiciune. Era zgomotos, scump și adesea considerat periculos.

În unele orașe, mașinile trebuiau precedate de un om care să meargă pe jos și să avertizeze trecătorii. Cu toate acestea, progresul nu putea fi oprit.

Vezi și: Mașini de lux și costume ”Al Capone” în Alba Iulia anilor`30. ”Elitele” orașului se îmbrăcau ca în filmele cu gangsteri

Alți inventatori, precum Gottlieb Daimler și Wilhelm Maybach, au contribuit decisiv la perfecționarea motorului și a designului, iar începutul secolului XX a adus adevărata explozie a industriei auto.

Momentul-cheie a fost introducerea producției de masă de către Henry Ford, în 1908, cu celebrul Model T.

Automobilul a devenit accesibil clasei mijlocii și a început să modeleze orașe, economii și stiluri de viață.

Au apărut șosele, benzinării, service-uri auto, dar și noi forme de libertate: excursiile, naveta zilnică, mobilitatea personală.

De-a lungul deceniilor, automobilul a devenit mai mult decât un mijloc de transport. A fost simbol al progresului, al independenței și, uneori, al statutului social.

În același timp, a adus și provocări majore: poluare, aglomerație, accidente și dependență de combustibili fosili.

Astăzi, la peste un secol de la invenția sa, automobilul se află din nou într-un moment de transformare.

Mașinile electrice, hibridele, tehnologiile autonome și accentul pus pe sustenabilitate arată că istoria automobilului este departe de a se fi încheiat.

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Startul unei mișcări de reinventare

Invenția lui Karl Benz nu a fost doar începutul unei industrii, ci startul unei mișcări continue de reinventare.

Ziua invenției automobilului nu este doar o aniversare tehnologică, ci o invitație la reflecție: despre cum o singură idee poate schimba lumea și despre responsabilitatea cu care folosim astăzi una dintre cele mai influente invenții ale modernității.

Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team - Facebook

