INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute

Au fost înregistrate 17 decese noi din cauza gripei, numărul total al acestora, de la începutul sezonului ajungâd la 57, arată cele mai recente date prezentate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Cele mai multe decese sunt în Cluj, Buzău și Satu Mare.

Potrivit INSP, cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (1.204) și în județele Constanța (837) și Prahova (753).

În Alba au fost 18 cazuri de gripă (17 de tip A, 1 de tip B). Nu au fost raportate decese în legătură cu cazuri de gripă.

Mai multe cazuri de gripă și infecții respiratorii

În săptămâna 19-25 ianuarie, au fost raportate la nivel național:

104.973 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu 8,7% mai multe comparativ cu săptămâna anterioară (96.582); comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent ((133.635), sunt cu 21,4% mai puține

8.499 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 6.287 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 10.950 în aceeași săptămână a sezonului precedent; cazurile sunt de 1,6 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (5.436)

61 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 19 mai multe față de săptămâna precedentă și cu 57 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent

Tipuri de gripă

De la începutul sezonului au fost raportate:

1.235 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care:

371 cu virus gripal AH3

59 cu virus gripal AH1

800 cazuri cu virus gripal A nesubtipat

4 cazuri cu virus gripal B

1 caz cu co-infecție de virus gripal A+B

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K.

Noi decese

Au fost comunicate 17 decese noi confirmate cu virus gripal. De la începutul sezonului gripal, au fost confirmat 57, din care:

7 tip A, subtip H1;

20 tip A, subtip H3;

29 tip A

1 co-infecție tip A, subtip H3+B

Cele 57 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

1 la 5-14 ani;

3 la 15-49 ani;

6 la 50-64 ani;

47 la ≥65 ani

Vaccinări

Până în 25 ianuarie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.293.815 de vaccinări antigripale.

Dintre acestea, 1.267.240 sunt pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat.

6.075 vaccinări antigripale au fost în farmaciile comunitare autorizate.

